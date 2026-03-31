SLUČAJ POLTERGEISTA? /

Obitelj tvrdi da je žrtva demonskog opsjednuća, procurila uznemirujuća snimka

Foto: Screenshot

Prema riječima tih ljudi, paranormalna aktivnost posebno je izražena u kuhinji

31.3.2026.
10:21
Webcafe.hr
Jedna skromna brazilska obitelj dospjela je u središte medijske pažnje jer, kako tvrdi, prolazi kroz teške trenutke koje povezuje s demonskim opsjednućem.

Prema riječima tih ljudi, paranormalna aktivnost posebno je izražena u kuhinji, gdje se kojekakvi predmeti pomiču sami od sebe. Obitelj je dio toga zabilježila mobitelima, a jedan se od tih zapisa raširio gotovo svim društvenim mrežama.

Suočena sa nesvakidašnjom situacijom, obitelj je navodno već zatražila duhovnu pomoć, ali su se zastrašujuće pojave nastavile odvijati i unatoč pruženom blagoslovu doma.

Eksperti za paranormalne pojave i vjerske vođe istaknuli su da je u ovakvim slučajevima, osim duhovne intervencije, važno isključiti fizičke ili strukturne uzroke koji mogu generirati čudne zvukove ili pokrete u kući.

Je li u pitanju prevara zbog klikova na društvenim mrežama ili stvaran problem, ostavit ćemo vam na prosudbu, ali ako eventualno niste upoznati sa stručnom terminologijom, ljudi skloni vjerovanju u paranormalne fenomene ovakve prizore uglavnom povezuju s fenomenom poltergeista.

Poltergeist je pojam koji označava “bučnog duha” (dolazi iz njemačkog: poltern = lupati, Geist = duh), a opisuje se kao nevidljiva sila ili entitet koji uzrokuje fizičke pojave poput: micanja predmeta bez dodira, lupanja, bacanja stvari, a ponekad čak i grebanja ili fizičkog uznemiravanja ljudi

Za razliku od klasičnih duhova, poltergeist se ne opisuje kao svjesna osoba ili duh preminulog, nego više kao kaotična energija.

@alexanderhelbert FENÓMENO DE POLTERGEIST EN UNA VIVIENDA En una vivienda brasileña hubo una manifestación paranormal, sería catalogada como un fenómeno Poltergeist. Los objetos de una rústica cocina comienzan a moverse sin la acción de la mano humana. #paranormal #paranornalactivity #poltergeist #poltergeistactivity ♬ sonido original - @ˡᵉˣᵃⁿᵈᵉʳ Hᵉˡᵇᵉʳᵗ ✨
DuhoviParanormalnoPoltergeist
