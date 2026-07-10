[KVIZ] Provjeri svoje znanje o tetovažama na ovim pitanjima i pokušaj imati sve točno

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Ako ste njihov ljubitelj, vrijeme je da se okušate i pokušate rasturiti
Malo je oblika osobnog izražavanja koji su toliko trajni i osobni kao tetovaže. Od drevnih plemenskih simbola do modernih hiperrealističnih portreta, umjetnost na koži priča priče o pobjedama, ljubavi, sjećanjima i uvjerenjima. No, koliko zaista znamo o njima? Iza svake linije i sjene krije se naporan rad, umjetnička vještina i tehnika koja se brusi godinama.