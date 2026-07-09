[KVIZ] Okušajte se na ovim pitanjima i doznajte koliko znate o Zlatku Daliću

Od skromnih početaka i igračke karijere do preuzimanja "Vatrenih" u najtežem trenutku i vođenja do najvećih uspjeha u povijesti, njegov put je priča o vjeri, poniznosti i nevjerojatnoj odlučnosti. No, koliko zaista znamo o njemu? Iza svake pobjede, emotivne izjave ili taktičke odluke krije se bogata karijera, životna filozofija i niz izazova koji su oblikovali čovjeka koji je ujedinio naciju. Mislite li da znate gdje je započeo karijeru, koji je klub vodio do finala azijske Lige prvaka ili tko je bio protivnik u njegovoj prvoj utakmici na klupi Hrvatske?