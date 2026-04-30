Dnevni horoskop, Rak, 30. 04. 2026.

Ljubav: Emocije će biti duboke i intenzivne. Moguće je prisjećanje na stare situacije koje još nose težinu. U odnosima će se tražiti iskrenost i sigurnost. Bit će naglašena potreba za bliskošću.

Posao: Financijske teme dobit će na važnosti. Moguće je preispitivanje vrijednosti vlastitog rada. Određene situacije zahtijevat će strpljenje. Stabilnost će se graditi kroz promišljene poteze.

Zdravlje: Osjetljivost će biti pojačana. Tijelo će reagirati na emocionalna stanja. Bit će naglašena potreba za odmorom i povlačenjem. Unutarnji mir donijet će olakšanje.