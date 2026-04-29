Dnevni horoskop, Škorpion, 29. 04. 2026.

Ljubav: Strasti će biti pojačane i teško kontrolirane. Neki odnosi mogli bi doživjeti duboku transformaciju. Bit će prisutna potreba za istinom, bez obzira na posljedice. Emocije će biti intenzivne i duboke.

Posao: Poslovne situacije zahtijevat će fokus i odlučnost. Nešto skriveno moglo bi izaći na vidjelo. Bit će prisutna potreba za kontrolom situacije. Moguće su promjene koje donose dugoročne posljedice.

Zdravlje: Energija će biti snažna, ali iscrpljujuća. Tijelo će tražiti regeneraciju. Stres bi mogao biti prisutan u pozadini. Bit će važno pronaći način za otpuštanje napetosti.