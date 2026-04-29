Djevica

Dnevni horoskop, Djevica, 29. 04. 2026.

Ljubav: Analiza odnosa bit će izraženija nego inače. Sitnice koje su ranije zanemarivane sada dobivaju na važnosti. Bit će prisutna potreba za jasnoćom i redom u emocijama. Neki odnosi mogli bi se redefinirati.

Posao: Detalji će igrati ključnu ulogu u poslovnim zadacima. Moguće su manje greške koje zahtijevaju ispravke. Bit će naglašena potreba za organizacijom. Pojavit će se prilika za poboljšanje postojećih procesa.

Zdravlje: Osjetljivost probavnog sustava mogla bi biti naglašena. Tijelo će reagirati na stres suptilno, ali postojano. Bit će prisutna potreba za rutinom. Lagani umor mogao bi se javiti krajem dana.

