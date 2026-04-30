FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Bik

Dnevni horoskop, Bik, 30. 04. 2026.

×
Foto:

Ljubav: Osjećaji će biti stabilni, ali s dozom suzdržanosti. Moguće je povlačenje u vlastiti svijet kako bi se stvari bolje razumjele. U odnosima će se tražiti sigurnost i jasnoća. Netko iz prošlosti mogao bi se ponovno pojaviti u mislima.

Posao: Bit će prisutna potreba za kontrolom nad situacijom. Financijski aspekti dolaze u prvi plan. Moguće je donošenje važnih odluka vezanih uz dugoročne ciljeve. Stabilnost će se graditi postupno.

Zdravlje: Fizička energija bit će solidna, ali uz povremeni umor. Tijelo će tražiti odmor i ravnotežu. Naglasak će biti na očuvanju unutarnjeg mira. Manje napetosti mogle bi se osjetiti.

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno