Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 02. i 03. 05. 2026.
Ljubav: Pažnja će biti usmjerena na potvrdu i priznanje. U odnosima će se tražiti jasnoća. Moguće je iznenadno buđenje strasti.
Posao: Istaknut će se prilika za dokazivanje. Nešto će zahtijevati hrabru odluku. Primijetit će se napredak kroz inicijativu.
Zdravlje: Energija će biti stabilna, ali promjenjiva. Tijelo će reagirati na ritam aktivnosti. Odmor će imati važnu ulogu.
Snovi i vizije: Snovi će biti živopisni i puni boja. Pojavit će se simboli uspjeha i pozornosti. Vizije će potaknuti ambiciju.
možda će te zanimati
Regionalni portali
kaportal /
Policija u vikend na karlovačkom području utvrdila 158 prometnih prekršaja! Kapitalac 60-godišnjak
emedjimurje /
Osnovna škola Sveta Marija završila projekt vrijedan 800.000 eur
RI PORTAL /
Rujevica ima svoje pobjednike na tribinama! Pogledajte tko je sve bodrio Bijele
dubrovački dnevnik /
Imate pravo na refundiranje novca za privatne preglede: Evo kako do povrata
e zadar /
Zadarski maslinari briljirali na najvećem svjetskom natjecanju: Nadmašili smo sami sebe
SiB /
Dijete mlađe od 14 godina vozilo moped bez kacige: Majci prijeti velika kazna
DEMONSTRACIJA SILE /
Hezonja na korak do Final Foura: Real deklasirao Hapoel
MUČEN I ZLOSTAVLJAN /
Iranci pogubili mladog prvaka u karateu pod optužbom za 'neprijateljstvo protiv Boga'