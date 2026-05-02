Dnevni horoskop, Ovan, 02. i 03. 05. 2026.

Ljubav: Osjećaji će biti pojačani i obojeni dozom nostalgije. U odnosima će se prepoznati tragovi prošlih iskustava. Moguće je iznenadno zbližavanje kroz iskrene riječi.

Posao: Primijetit će se pomak u načinu razmišljanja o financijama. Nešto što je dugo stagniralo, počet će se razrješavati. Otvorit će se prilika koja zahtijeva brzu procjenu.

Zdravlje: Energija će oscilirati, ali bez većih prepreka. Tijelo će tražiti više odmora nego inače. Primijetit će se važnost unutarnjeg balansa.

Snovi i vizije: Snovi će biti intenzivni i simbolični. Pojavit će se slike vezane uz prošlost. U njima će se skrivati poruke koje bude znatiželju.