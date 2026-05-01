Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 01. 05. 2026.
Ljubav: Emocije će biti naglašene i duboko proživljene. Moguće su situacije koje bude maštu i romantiku. Odnosi će se razvijati kroz suosjećanje. Bit će prisutna blaga doza neizvjesnosti.
Posao: Intuicija će igrati važnu ulogu u donošenju odluka. Neki događaji neće biti odmah jasni. Bit će potrebno vrijeme za razumijevanje situacije. Financije će zahtijevati oprez.
Zdravlje: Osjetljivost će biti povećana na svim razinama. Moguće su promjene raspoloženja. Tijelo će reagirati na unutarnje stanje. Bit će važna emocionalna stabilnost.
