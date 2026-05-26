Dnevni horoskop, Jarac, 26. 05. 2026.

Ljubav: Emotivni odnosi tražit će više povjerenja i otvorenosti. Partnerove riječi mogle bi biti doživljene ozbiljnije nego inače. Slobodni Jarčevi mogli bi upoznati osobu koja ostavlja snažan dojam stabilnosti. Neki osjećaji više neće moći ostati zanemareni.

Posao: Na poslu će biti naglašena odgovornost i disciplina. Jedan trud iz prošlosti mogao bi konačno biti primijećen. Financijska pitanja razvijat će se sporije, ali sigurnije. Bit će moguće donijeti važnu odluku vezanu uz buduće planove.

Zdravlje: Organizam će tražiti više odmora i kvalitetniji ritam spavanja. Napetost bi se mogla odraziti kroz ukočenost i umor. Tijelo će jasnije reagirati na stresne situacije. Pred kraj dana vratit će se osjećaj stabilnosti.