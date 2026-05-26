Dnevni horoskop, Ovan, 26. 05. 2026.

Ljubav: U emotivnim odnosima bit će naglašena potreba za iskrenošću. Jedna poruka ili susret mogli bi probuditi osjećaje koji su dugo bili potiskivani. Slobodni Ovnovi mogli bi osjetiti neobično snažnu privlačnost prema osobi koja djeluje tajanstveno. U vezama će biti primijećena veća bliskost i međusobno razumijevanje.

Posao: Na poslovnom planu bit će otvorene nove mogućnosti za dokazivanje. Pojavit će se situacija u kojoj će iskustvo imati veću vrijednost od brzine. Financijska pitanja postupno će dolaziti pod veću kontrolu. Netko iz poslovnog okruženja mogao bi pokazati više poštovanja nego ranije.

Zdravlje: Razina energije tijekom dana bit će promjenjiva. Umor koji se skupljao proteklih dana mogao bi postati vidljiviji. Psihička ravnoteža bit će snažno povezana s kvalitetom odmora. Večer će donijeti osjećaj unutarnjeg smirenja.