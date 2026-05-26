Dnevni horoskop, Lav, 26. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavi će biti prisutna snažna potreba za pažnjom i potvrdom osjećaja. Jedan kompliment mogao bi ostaviti jači dojam nego što se očekivalo. Slobodnim Lavovima približit će se osoba koja zrači samopouzdanjem. U vezama će ponovno biti probuđena strast.

Posao: Na poslovnom planu očekivat će se odlučnost i inicijativa. Neki planovi počet će se razvijati povoljnije nego proteklih dana. Financijska situacija mogla bi donijeti manje iznenađenje. Autoritet će biti dodatno naglašen.

Zdravlje: Vitalnost će tijekom većeg dijela dana biti stabilna. Povremena nervoza mogla bi izazvati manjak koncentracije. Tijelo će brzo reagirati na promjene raspoloženja. Večernji sati donijet će više opuštenosti.