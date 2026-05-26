Dnevni horoskop, Bik, 26. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavnom životu bit će prisutna potreba za sigurnošću i nježnošću. Partnerove riječi doživljavat će se intenzivnije nego inače. Slobodnim Bikovima mogla bi se približiti osoba koja ostavlja dojam stabilnosti i povjerenja. Neke stare emotivne dileme počet će gubiti svoju važnost.

Posao: Poslovne obveze tražit će dodatnu koncentraciju. Mogla bi biti primijećena veća odgovornost i ozbiljnost u pristupu radu. Financijska situacija postupno će pokazivati znakove poboljšanja. Jedan razgovor mogao bi otvoriti prostor za buduću suradnju.

Zdravlje: Organizam će tražiti sporiji ritam i više mira. Napetost nakupljena kroz svakodnevicu mogla bi se osjetiti kroz manjak energije. Bit će naglašena potreba za kvalitetnim snom. Tijelo će jasno pokazivati što mu odgovara, a što više ne.