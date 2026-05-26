Dnevni horoskop, Vaga, 26. 05. 2026.

Ljubav: Emotivni odnosi bit će obilježeni nježnošću i pojačanom romantikom. Partnerove geste imat će posebno značenje. Slobodnim Vagama mogla bi se približiti osoba koja djeluje vrlo šarmantno i kulturno. Jedan pogled ili slučajan susret mogli bi ostaviti snažan dojam.

Posao: Na poslu će biti naglašena potreba za suradnjom i diplomacijom. Određeni nesporazumi počet će se smirivati. Financijska pitanja zahtijevat će više opreza nego inače. Kreativne ideje mogle bi naići na podršku važnih ljudi.

Zdravlje: Psihička ravnoteža bit će važnija od fizičke snage. Bit će prisutna potreba za mirom i ugodnim okruženjem. Umor će nestajati kroz opuštenije aktivnosti. Večer će donijeti osjećaj harmonije.