Dnevni horoskop, Strijelac, 26. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavi će dominirati želja za slobodom i spontanošću. Jedan neočekivani razgovor mogao bi promijeniti pogled na određenu osobu. Zauzeti Strijelci osjetit će više optimizma u odnosu. Emotivna situacija postupno će postajati jasnija.

Posao: Na poslovnom planu otvarat će se mogućnosti za nove kontakte i suradnje. Bit će prisutna potreba za promjenom rutine. Financijski razvoj događaja mogao bi biti povoljniji nego što se očekivalo. Neke ideje počet će dobivati konkretniji oblik.

Zdravlje: Raspoloženje će imati velik utjecaj na fizičku energiju. Povremeni umor nestajat će kroz kretanje i promjenu okruženja. Bit će naglašena potreba za boravkom na svježem zraku. Večer će donijeti osjećaj rasterećenja.