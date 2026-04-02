Veliki petak ovim znakovima donosu pravu oluju: Stižu im suze, svađe i financijski slom

Veliki petak, dan koji u kršćanskoj tradiciji simbolizira muku i tišinu, ove godine, 3. travnja 2026., donosi i značajnu astrološku težinu.

Dok je za mnoge ovo vrijeme introspekcije i odricanja, planetarni položaji ukazuju na to da će za neke horoskopske znakove ovaj dan biti ispunjen posebnim izazovima.

Intenzivne kozmičke energije stvaraju napetost koja bi se mogla protumačiti kao "loša sreća", no zapravo se radi o pozivu na suočavanje s dubokim istinama. Četiri znaka osjetit će ovaj pritisak snažnije od ostalih.

Astrološka pozadina napetog dana

Glavni "krivac" za izazovnu atmosferu je dominantni tranzit dana: napeti kvadrat između Venere, planeta ljubavi i stabilnosti, i Plutona, planeta moći, tajni i transformacije.

Ovaj aspekt na površinu izvlači nesigurnosti, ljubomoru i borbe za moć, posebno u međuljudskim odnosima. Situaciju dodatno intenzivira ulazak Mjeseca u znak Škorpiona, što pojačava emocije i sklonost sumnjičavosti i frustracijama koje dugo tinjaju.

Uz to, nemir donosi i aspekt između Sunca i Urana, koji potiče nagle promjene planova i želju za bijegom od rutine.

Iako se ovi tranziti mogu činiti zloslutnima, astrolozi ih vide kao priliku.

Veliki petak nas duhovno poziva da se odreknemo tereta koji više ne zaslužuje mjesto u našim životima, a ovi planetarni pritisci samo osvjetljavaju ono što moramo otpustiti.

Znakovi na udaru kozmičkih sila

Dok će svi osjetiti promjenu u zraku, četiri znaka zodijaka naći će se u epicentru astroloških zbivanja, suočavajući se s izazovima koji testiraju njihove granice i odnose.

Škorpion

Na sam Veliki petak, Mjesec ulazi u vaš znak, što vas čini emocionalno sirovima i iznimno osjetljivima. Kako je vaš vladar Pluton u izravnom sukobu s Venerom, postoji visok rizik od snažnih interpersonalnih sukoba.

Potisnute emocije mogle bi eksplodirati, a tajne i sumnje koje ste dugo gurali pod tepih sada bi mogle isplivati na površinu na vrlo neugodan način. Osjećat ćete se preplavljeno i izloženo. Savjet je da izbjegavate konfrontacije pod svaku cijenu.

Umjesto da ulazite u rasprave, posvetite se aktivnostima koje vas prizemljuju, poput šetnje u prirodi ili meditacije.

Bik

Vaš vladajući planet, Venera, nalazi se u napetom kvadratu s moćnim Plutonom, što stvara unutarnju borbu između vaše potrebe za sigurnošću i vanjskih pritisaka koji vas tjeraju na promjenu.

Mogli biste se suočiti s neočekivanim financijskim ili ljubavnim problemima koji će poljuljati vaš osjećaj kontrole. Situacije za koje ste vjerovali da su stabilne i sigurne sada bi mogle pokazati svoje slabe točke.

Ključno je ostati fleksibilan i ne donositi ishitrene odluke. Ovo definitivno nije dan za potpisivanje važnih ugovora, velika ulaganja ili donošenje konačnih odluka u vezi.

Vaga

Kao i bikovi, i vi ste pod vladavinom Venere, pa vas kvadrat s Plutonom pogađa izravno u srce vašeg bića - u sektor odnosa i društvenog života. Možda se osjećate emocionalno iscrpljeno, pogotovo nakon nedavnog punog Mjeseca u vašem znaku.

Na Veliki petak bit ćete posebno osjetljivi na borbe za moć unutar partnerstva i mogli biste se osjećati duboko necijenjeno od strane najbližih. Vaša sklonost održavanju mira pod svaku cijenu sada bi mogla biti vaš najveći neprijatelj.

Prioritet mora biti briga o sebi. Ne odričite se svoje moći samo da biste izbjegli sukob.

Rak

Prelazak Mjeseca u srodni vodeni znak škorpiona pojačava vašu intuiciju, ali i ranjivost. U kombinaciji s tenzijom između Venere i Plutona, ovaj tranzit može aktivirati duboko ukorijenjene strahove vezane za sigurnost, dom i obitelj.

Mogli biste se osjećati zarobljeno obiteljskim obvezama ili uvučeno u stare, neriješene svađe i igre moći. Emocionalna iscrpljenost predstavlja značajan rizik, što može dovesti i do pada imuniteta ili pojačane nervoze.

Sada je ključno postaviti čvrste granice prema članovima obitelji i ne dopustiti da vas uvuku u dramu.