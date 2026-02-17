Ušli smo u godinu vatrenog konja: Ova dva broja morate izbjegavati, magneti su za nesreću

Prema kineskom lunarnom kalendaru, danas, točnije, 17. veljače 2026. godine ušli smo u godinu vatrenog konja, razdoblje koje se u ciklusu zodijaka javlja tek jednom u šezdeset godina.

Posljednji put je takva godina bila 1966., a njezin dolazak najavljuje period obilježen intenzivnom energijom, strašću i korjenitim promjenama. Godina koja traje sve do petog veljače 2027. neće biti tiha ni mirna; ona favorizira hrabre, odlučne i prilagodljive, dok one koji preferiraju stabilnost stavlja pred velike izazove.

No, uz astrološke prognoze, kineska tradicija donosi i važna upozorenja, a dva se posebno ističu: brojevi koje bi u nadolazećoj godini trebalo izbjegavati kako bi se umanjila loša sreća.

Što donosi rijetka godina dvostruke vatre?

Godina vatrenog konja posebna je jer se u njoj spajaju dva ista, iznimno snažna elementa. Konj je u kineskoj astrologiji prirodno povezan s elementom Vatre, a kako je i sama 2026. godina u znaku vatre, dolazi do fenomena "dvostruke vatre".

Ta kombinacija stvara nezaustavljivu silu koja simbolizira izvanrednu pokretačku energiju, inovacije i karizmu. Očekuje se godina brzog napretka, ostvarenja ambicioznih ciljeva i proboja u karijeri i osobnom životu.

To je vrijeme u kojem će se nagrađivati smionost, autentičnost i spremnost na preuzimanje rizika. Svatko tko je dugo čekao priliku za veliki iskorak, u 2026. godini osjetit će snažan poticaj da napokon krene u akciju.

Međutim, ista ta vatrena energija nosi i svoju mračnu stranu. Intenzitet može lako prijeći u impulzivnost, a strast u sukobe i tvrdoglavost.

Godina vatrenog konja upozorava na opasnost od ishitrenih odluka, emocionalne nestabilnosti i sukoba ega. Baš kao što neobuzdani konj može srušiti sve pred sobom, tako i nekontrolirana energija ove godine može dovesti do sagorijevanja, raspada sustava i napetih odnosa.

Ključ uspjeha bit će u pronalaženju ravnoteže, kanaliziranju silne energije u produktivne svrhe te izbjegavanju nepotrebnih drama.

Foto: ChatGPT

Dva broja koja prema tradiciji donose nesreću u 2026.

U kineskoj kulturi brojevi imaju duboko simboličko značenje, a vjerovanje u njihovu moć da donesu sreću ili nesreću duboko je ukorijenjeno. Dok se neki brojevi slave kao vjesnici prosperiteta, drugi se smatraju nositeljima negativne energije.

Za godinu vatrenog konja, tradicija posebno izdvaja dva broja čije se korištenje u važnim životnim situacijama ne preporučuje.

Broj četiri: Vječni simbol nesreće

Broj četiri univerzalno je nesretan u kineskoj kulturi i kulturama istočne Azije jer njegov izgovor (sì) zvuči gotovo identično kao riječ za "smrt". Zbog te fonetske sličnosti, izbjegava se u svakodnevnom životu, od numeriranja katova u zgradama do registarskih oznaka i telefonskih brojeva.

U godini vatrenog konja, koja je sama po sebi nabijena potencijalnim rizicima, utjecaj broja četiri smatra se još nepovoljnijim. Tradicija savjetuje da se izbjegava donošenje važnih odluka četvrtog dana u mjesecu, sklapanje poslova koji uključuju taj broj ili darivanje novca u iznosima koji sadrže četvorku.

Foto: ChatGPT

Broj pet: Prijatelj nestabilnosti i prepreka

Dok je četvorka univerzalno nesretna, broj pet se specifično veže uz nepovoljan utjecaj u godini konja. Prema nekim astrološkim tumačenjima, ovaj broj donosi energiju nestabilnosti, prepreka i neočekivanih poteškoća koje mogu poremetiti planove.

U godini koja potiče brze i odlučne poteze, petica može djelovati kao kočnica, unoseći kaos i nesigurnost. Uz njega, za osobe rođene u znaku Konja, tijekom njihove "Ben Ming Nian" (godine vlastitog znaka), nepovoljnima se smatraju i brojevi jedan i šest.

Kako privući sreću u godini vatrenog konja?

Iako je 2026. godina puna izazova, kineska tradicija i feng shui nude brojne načine za privlačenje sreće i uspostavljanje ravnoteže.

Budući da u astrološkoj karti godine nedostaje element vode, koji simbolizira bogatstvo i protok novca, preporučuje se svjesno uvođenje ovog elementa u životni i radni prostor.

To se može postići postavljanjem male fontane, akvarija ili čak posude s čistom vodom u središte doma. Sretnim bojama smatraju se one koje podržavaju vatrenu energiju, poput crvene, ružičaste i ljubičaste. Nošenje ovih boja, posebno tijekom važnih događaja, može ojačati samopouzdanje i privući pozitivne prilike.

Sretni brojevi koji donose sklad su dva, tri i sedam. Osobama rođenima u znaku konja posebno se savjetuje nošenje crvene boje, bilo kao odjevni predmet ili decentan modni dodatak poput narukvice, kao zaštita od negativnih utjecaja koji prate godinu vlastitog znaka.