U ovim znakovima rođene su najteže žene: Kažu da od njih treba bježati glavom bez obzira

Bliži nam se 8. ožujka, Međunarodni dan žena, dan kada slavimo njihovu snagu, postignuća i ljepotu. No, uz sve vrline koje krase ženski rod, astrologija nas uoči ovog dana na zabavan način podsjeća da svaka žena nosi i svoju jedinstvenu, ponekad prilično izazovnu, tamnu stranu.

Iako je svaka osoba priča za sebe, zvijezde tvrde da se određeni horoskopski znakovi ističu po svojoj složenoj prirodi, dominantnom karakteru i osobinama s kojima se malo tko usuđuje uhvatiti u koštac. Od ledenih kraljica do ratnica koje ne priznaju poraz, donosimo vam popis najopasnijih dama zodijaka.

Škorpionka: Kraljica osvete i tame

Ako postoji jedan znak koji nosi titulu najopasnijeg, onda je to bez sumnje škorpionka. Vođena planetima Marsom i Plutonom, ona je hodajuća mješavina strasti, intuicije i nemilosrdne želje za kontrolom. Njezina vas privlačnost može hipnotizirati, no ispod površine krije se čelična volja i um koji nikada ne zaboravlja. Izdaja je za nju smrtni grijeh, a oprost riječ koju ne poznaje.

Dok će drugi znakovi možda planuti i zaboraviti, škorpionka će svoju osvetu servirati hladnu, proračunatu i godinama kasnije, s ledenom preciznošću koja ledi krv u žilama.

U vezi zahtijeva apsolutnu odanost, a svaki pokušaj manipulacije ili neiskrenosti nanjušit će s nevjerojatnom lakoćom i pretvoriti vaš život u pomno režiranu dramu u kojoj ona uvijek ima zadnju riječ.

Foto: Shutterstock

Ovčica: Ratnica koja ne priznaje poraz

Na prvi pogled, žena ovan osvaja svojom neukrotivom energijom, zaraznim entuzijazmom i hrabrošću. Ona je rođeni vođa, ambiciozna i direktna. Međutim, upravo ta vatrena priroda čini je jednom od najtežih partnerica. Njezina potreba za dominacijom je apsolutna, a kompromis doživljava kao poraz.

Veza s njom često je bojno polje na kojem se testiraju granice strpljenja. Njezina je ljubomora eksplozivna i ne poznaje granice, a njezina sklonost da započne svađu samo kako bi osjetila uzbuđenje može iscrpiti i najizdržljivije.

Ona ne čeka dramu, ona je stvara. Ako se usudite suprotstaviti joj se, pripremite se na bitku u kojoj ona mora pobijediti pod svaku cijenu, ne birajući sredstva da dokaže kako je u pravu.

Djevica: Perfekcionistica koja kritikom iscrpljuje

Žena djevica je majstorica detalja, organizacije i reda. Njezina praktičnost i analitički um su njezine najveće vrline, ali i najjače oružje. Opsjednuta je savršenstvom u svakom aspektu života, od besprijekorno čistog doma do savršeno isplaniranog rasporeda.

Problem nastaje kada ta ista mjerila primijeni na ljude oko sebe. Njezina kritičnost može biti toliko prodorna i neprestana da se partner osjeća kao da neprestano hoda po jajima.

Uvjerena da uvijek zna najbolje, djevica će vam bez ustručavanja ukazati na svaku manu i pogrešku, "pijući vam krv na slamčicu" u ime poboljšanja. Rijetko se opušta i teško pronalazi zadovoljstvo, jer u njezinom svijetu uvijek postoji nešto što se može i mora popraviti.

Jarčica: Ledena šefica čelične volje

Ambiciozna, disciplinirana i nevjerojatno otporna, žena Jarac je sila prirode. Njezin je život posvećen ostvarenju ciljeva, a na tom putu rijetko pokazuje emocije.

Mnogi je doživljavaju kao hladnu i proračunatu, gotovo bezosjećajnu. U vezi postavlja izuzetno visoke standarde koje je gotovo nemoguće ispuniti, a partnera često vidi kao još jedan projekt ili cilj koji treba postići.

Njezina potreba da sve drži pod kontrolom i nesklonost pokazivanju ranjivosti mogu stvoriti nepremostivu distancu. Iako u sebi krije duboke osjećaje, toliko je usredotočena na uspjeh i produktivnost da često zaboravlja kako biti prisutna, topla i opuštena partnerica.

Foto: Shutterstock

Blizanka: Nepredvidljiva igračica s dva lica

Žena blizanac je društveni kameleon, inteligentna, duhovita i nevjerojatno šarmantna. S njom nikada nije dosadno, no upravo je njezina promjenjiva priroda čini jednom od najizazovnijih partnerica. U jednom trenutku je najslađe i najzabavnije stvorenje na svijetu, a već u sljedećem postaje hladna, cinična i oštra na riječima.

Njezina sklonost tračanju i igranju dvostrukih igara može ozbiljno narušiti povjerenje. Teško ju je razumjeti jer se njezina mišljenja i osjećaji mijenjaju iz sata u sat, ostavljajući partnera zbunjenim i emocionalno iscrpljenim. Život s njom je poput vožnje na vrtuljku, uzbudljiv, ali i iznimno nestabilan.