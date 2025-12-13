U nedjelju se pali svijeća radosti, a ovim znakovima donosi sreću: Čeka ih pravo čudo

Ulaskom u treći tjedan Adventa, približavamo se srcu blagdanske sezone, a iščekivanje postaje sve opipljivije. Ove nedjelje, 14. prosinca 2025., na adventskim vijencima diljem svijeta upalit će se treća svijeća - svijeća radosti.

Za razliku od prethodne dvije, koje su ljubičaste boje i simboliziraju nadu i mir, ova svijeća često je ružičasta, čime unosi dašak vedrine u vrijeme pripreme i introspekcije.

Ova nedjelja, poznata i kao Gaudete nedjelja (lat. "radujte se"), poziva nas da usredotočimo svoje misli na radost koja proizlazi iz vjere i nade u ispunjenje obećanja.

Baš kao što su pastiri osjetili neizmjernu radost kada su primili vijest o Kristovom rođenju, tako i ova svijeća, poznata i kao Pastirska svijeća, služi kao podsjetnik da se i u najtamnijim trenucima može pronaći svjetlo.

Dok se duhovni svijet priprema za proslavu, zvijezde se također poravnavaju kako bi nekim horoskopskim znakovima donijele poseban val sreće i optimizma.

Kozmička radost u zraku

Prosinac je mjesec pod vladavinom strijelca, znaka filozofa, avanturista i vječnih optimista koji svojim lukom i strijelom uvijek ciljaju prema budućnosti. Ta energija, usmjerena prema novim ciljevima i vizijama, savršeno se isprepliće s duhom Adventa.

To je vrijeme kada se duhovne i materijalne stvarnosti preklapaju, a svjetlost, bilo ona s adventske svijeće ili ona s dalekih zvijezda, obasjava put pred nama.

Astrološka predviđanja za ovu nedjelju ističu četiri znaka kojima će kozmički vjetrovi puhati u leđa, donoseći im obilje sreće, novih prilika i razloga za istinsku radost. Ako ste jedan od njih, pripremite se - vaša sreća mogla bi doživjeti preokret.

Blizanci: Vrijeme je za važne razgovore

Za blizance, ova nedjelja označava početak nove, plodonosne faze u komunikaciji i poslovanju. Dugo tinjajući nesporazumi sada se mogu riješiti, a magla oko važnih odluka napokon se diže. Vaša sposobnost jasnog izražavanja bit će na vrhuncu, što otvara vrata za sklapanje novih, povoljnih dogovora i uspostavljanje kontakata koji bi vam mogli promijeniti svakodnevicu.

Savjet: Ne ustručavajte se pokrenuti važne razgovore, bilo da se radi o poslovnim pregovorima ili rješavanju osobnih odnosa. Vaše riječi sada imaju posebnu težinu i moć uvjeravanja.

Moguća je neočekivana poslovna ponuda ili ideja za suradnju koja obećava dugoročan uspjeh. Vjerujte svojoj intuiciji i budite otvoreni za dijalog.

Vaga: Harmonija se vraća u vaš život

Vage, koje neprestano teže ravnoteži, osjetit će kako se kaos proteklih tjedana smiruje i kako se harmonija vraća u njihove živote.

Ovo je idealno vrijeme da preuredite svoje prioritete i pronađete savršenu ravnotežu između posla, odmora i osobnog vremena. Energija radosti potaknut će vas da se posvetite onome što volite - uljepšavanju doma, druženju s dragim ljudima i uživanju u ljepoti blagdanske sezone.

Savjet: Posjetite kulturna događanja ili jednostavno prošećite okićenim gradom. Dopustite si da vas ponese blagdanski duh. Otvoreni razgovori s partnerom ili članovima obitelji mogu dovesti do pomirenja i dubljeg razumijevanja.

Vaša urođena diplomacija sada će doći do punog izražaja.

Jarac: Trud se napokon isplati

Ambiciozni jarčevi, poznati po svojoj ustrajnosti, u nedjelju će dobiti potvrdu da se naporan rad isplati. Zvijezde vam donose priliku za značajan napredak na profesionalnom ili financijskom planu.

Moguće je promaknuće, nova poslovna pozicija ili ozbiljna ponuda koja će vaše dugoročne ciljeve staviti nadohvat ruke. Osjećat ćete se sposobno, snalažljivo i emocionalno podržano.

Savjet: Ovo nije vrijeme za skromnost. Budite vidljivi, istaknite svoja postignuća i hrabro zakoračite prema onome što želite. Nedjelja je povoljna za planiranje dugoročnih projekata i investicija.

Razmislite o osobnom razvoju - možda je vrijeme za novi tečaj ili vještinu koja će dodatno osnažiti vašu karijeru. Vaša ambicija je vaš najveći adut.

Strijelac: Kozmička proslava u vašu čast

Strijelci, ovo je vaše vrijeme! Dok Sunce putuje kroz vaš znak, osjećat ćete val svježe energije i optimizma koji vas čini nezaustavljivima.

Iako vaš vladar Jupiter može biti retrogradan, to vam zapravo pomaže da redefinirate svoje istinske želje i odbacite sve što vas sputava. Postajete odvažniji, direktniji i nevjerojatno privlačni okolini. Sreća vas prati na svakom koraku.

Savjet: Prema astrološkim savjetima, prihvatite svoju pustolovnu prirodu. Postavite si novi cilj čim ostvarite stari. Ipak, budite oprezni u svojoj impulzivnosti - pripazite pri komunikaciji i donošenju naglih odluka.

Iskoristite ovu moćnu energiju za pokretanje projekata o kojima dugo sanjate. Svijet je vaša pozornica, a reflektori su upereni u vas.