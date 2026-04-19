Svi ih žele za prijatelje, a opet imaju jednu gadnu manu: Evo što astrologija govori o bikovima

S ulaskom Sunca u znak Bika 20. travnja započinje astrološko razdoblje koje slavi stabilnost, upornost i sva životna zadovoljstva.

Vladavina bika, koja traje do 20. svibnja, donosi prizemljenu energiju i fokus na materijalni svijet. Kao fiksni zemljani znak kojim vlada Venera, planet ljubavi, ljepote i obilja, bik utjelovljuje jedinstveni spoj praktičnosti i hedonizma.

Oni su strpljivi radnici koji ubiru plodove svoga truda, ali i nenadmašni esteti koji znaju uživati u ljepoti koja ih okružuje.

Sidro Zodijaka: Pouzdanost i postojanost kao temeljne vrline

Jedna od najcjenjenijih osobina ljudi rođenih u znaku Bika jest njihova nepokolebljiva pouzdanost. U svijetu koji se neprestano mijenja, bikovi su poput stijene i utočišta smirenosti.

Bilo da se radi o prijateljima, partnerima ili članovima obitelji, na njih se uvijek možete osloniti. Svoju odgovornost shvaćaju iznimno ozbiljno i kada nešto obećaju, držat će se toga bez obzira na sve.

Ta ih postojanost čini izvrsnim dugogodišnjim prijateljima, a mnoge od njihovih veza sežu još u djetinjstvo i traju cijeli život.

Njihova radna etika je legendarna. Bikovi se ne boje napornog rada i spremni su se posvetiti projektu godinama dok ga ne dovrše do savršenstva. Ono što drugi ponekad vide kao sporost, zapravo je njihova metodičnost i temeljitost.

Sposobni su vidjeti stvari iz praktične i realne perspektive, što ih čini vještima u upravljanju financijama i donošenju utemeljenih odluka. Njihova upornost omogućuje im da prebrode sve prepreke, a ta ih odlučnost često vodi do zavidnih uspjeha, kako u poslovnom tako i u privatnom životu.

Naličje stabilnosti: Legendarna tvrdoglavost i otpor promjenama

Ipak, svaka vrlina ima i svoju drugu stranu, a kod bika se odlučnost lako pretvara u tvrdoglavost. Poput bika koji ih simbolizira, jednom kada se ukopaju u svojim stavovima, gotovo ih je nemoguće pomaknuti. Ova rigidnost proizlazi iz njihove duboke potrebe za stabilnošću; promjena za njih predstavlja prijetnju sigurnosti koju toliko cijene.

Mogu postati toliko vezani za svoju rutinu da gube iz vida širu sliku, propuštajući nove prilike samo zato što zahtijevaju izlazak iz zone komfora.

Ljubav prema udobnosti i lijepim stvarima ponekad može prerasti u materijalizam ili posesivnost. Bikovi vole posjedovati, bilo da se radi o materijalnim dobrima ili odnosima.

U vezama, njihova odanost može postati prezaštitnička, a ponekad se javi i ljubomora. Također, skloni su odgađanju i lijenosti, osobito kada se osjećaju previše ugodno.

Njihov bijes nije eksplozivan i nagao; umjesto toga, frustracije se u njima dugo nakupljaju i tinjaju, a kada konačno prekipi, erupcija može biti iznenađujuće snažna i destruktivna.

Venerin dodir u ljubavi i odnosima

Budući da njima vlada Venera, planet ljubavi, bikovi su izrazito senzualna i romantična bića. Fizički dodir, okus i miris za njih su od presudne važnosti, a ljubav vole izražavati konkretnim djelima, a ne samo riječima.

Ne srljaju u veze, već im je potrebno vrijeme da izgrade povjerenje i stvore sigurno okruženje. Partnera osvajaju polako i strpljivo, udvarajući mu se i pružajući mu osjećaj potpune sigurnosti.

Kada se jednom zaljube, bikovi su nevjerojatno odani, nježni i posvećeni. Smatraju se partnerima za cijeli život i učinit će sve kako bi veza uspjela.

Traže partnera koji dijeli njihove tradicionalne vrijednosti i intelektualne interese, nekoga tko će se uklopiti u njihov društveni i obiteljski krug.

Iako su strastveni, seks za njih nije nešto prolazno, već čin koji dolazi s vremenom i dubokom intimnošću. Izdaju opraštaju iznimno teško, jer ona izravno pogađa njihov temeljni osjećaj sigurnosti.

Radna etika i ljubav prema luksuzu

Moto "radi naporno, uživaj još jače" savršeno opisuje bikov pristup životu. Oni vole novac i vide ga kao sredstvo za postizanje sigurnog i udobnog života ispunjenog malim luksuzima. Pouzdani su, strpljivi i temeljiti radnici, bilo kao zaposlenici ili kao šefovi. Kada su usredotočeni na zadatak, ništa ih ne može omesti.

Zbog toga su idealni za poslove koji zahtijevaju preciznost i dugoročnu posvećenost, poput financija, bankarstva, arhitekture ili poljoprivrede. Venerin utjecaj daje im i izražen osjećaj za estetiku, pa se često pronalaze i u umjetnosti, dizajnu te kulinarstvu.