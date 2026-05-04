Stiže retrogradni Pluton: Ove znakove čeka turbulentno razdoblje, zadesit će ih hrpu problema

Pluton, planet poznat kao gospodar transformacije, moći i ponovnog rođenja, 6. svibnja 2026. godine započinje svoj retrogradni hod u znaku Vodenjaka.

Ovaj spori, ali duboki astrološki tranzit, koji će trajati sve do 15. listopada, označava razdoblje intenzivne unutrašnje introspekcije i preispitivanja.

Dok će energija Plutona utjecati na sve nas, potičući nas da se suočimo sa skrivenim strahovima i obrascima koji nas koče, četiri horoskopska znaka naći će se u samom epicentru ove kozmičke oluje.

Za razliku od retrogradnog Merkura, čiji se utjecaj osjeća kroz svakodnevne frustracije, retrogradni Pluton djeluje na dubljoj, psihološkoj razini.

Njegova energija se okreće prema unutra, pozivajući nas da provedemo temeljito "čišćenje" vlastite duše. Ovo nije vrijeme za površne promjene, već za temeljitu rekonstrukciju temelja na kojima gradimo svoj život.

Što donosi Pluton u Vodenjaku?

Plutonov boravak u Vodenjaku, znaku koji vlada tehnologijom, društvenim mrežama, zajednicom i inovacijama, već je započeo proces transformacije načina na koji se povezujemo i funkcioniramo kao kolektiv.

Retrogradno razdoblje ove promjene čini osobnijima. Postavljaju se ključna pitanja: Kako koristimo tehnologiju - da bismo se povezali ili udaljili? Kojim zajednicama pripadamo i podržavaju li one naš autentični razvoj? Gdje smo nesvjesno predali svoju moć?

Ovaj tranzit razotkriva nezdrave privrženosti, toksičnu dinamiku moći i odluke donesene iz straha. Njegov je cilj osloboditi nas svega što je lažno kako bi na površinu moglo isplivati ono što je istinito i suštinsko.

To je proces koji zahtijeva hrabrost, ali obećava osnaživanje i ponovno rođenje. Prema detaljnoj astrološkoj analizi za 2026. godinu, razdoblje od 6. svibnja do 16. listopada donosi pritisak koji će najdublje osjetiti fiksni znakovi.

Vodenjak: Potpuna rekonstrukcija identiteta

Budući da se Pluton nalazi u vašem znaku, vi ste, vodenjaci, lice ove transformacije. Ovo je za vas jedno od najvažnijih životnih razdoblja, vrijeme potpunog "resetiranja" identiteta.

Pluton vas tjera da skinete sve maske i odbacite društvena očekivanja kako biste otkrili tko uistinu jeste. Možda ćete se osjećati kao da se vaša cjelokupna osobnost piše iznova.

Iako ovaj proces može biti neugodan i ispunjen nesigurnošću, on je nužan. Stare verzije vas samih i popularnost koja više ne odgovara vašoj suštini moraju nestati kako bi se stvorio prostor za autentičnu snagu koja izranja iznutra.

Retrogradni hod daje vam priliku da zastanete i integrirate goleme promjene koje su se već dogodile.

Lav: Revolucija u partnerskim odnosima

Kao vodenjakov suprotni znak, vi ćete, lavovi, osjetiti Plutonov pritisak u sferi odnosa. Vaša sedma kuća partnerstva je aktivirana, što znači da će na površinu isplivati sve skrivene borbe za moć, kontrolu i neizgovorene istine u vašim najbližim vezama, bilo da se radi o bračnim, poslovnim ili prijateljskim odnosima.

Ovaj tranzit djeluje poput seruma istine, razotkrivajući temelje na kojima su vaši odnosi izgrađeni. Ako su ti temelji slabi ili počivaju na iluziji, mogli bi se urušiti.

Ovo je izazovno vrijeme koje od vas traži da redefinirate kako se pokazujete drugima i kako primate energiju od njih. Cilj je pomaknuti se od traženja vanjske potvrde prema istinskom samoizražavanju i izgradnji odnosa na temeljima iskrenosti.

Škorpion: Transformacija doma i unutarnjeg svijeta

Pluton je vaš vladajući planet, stoga njegov retrogradni hod uvijek osjećate iznimno duboko. Ovoga puta, fokus je na vašem domu, obitelji, korijenima i osjećaju emocionalne sigurnosti.

Na površinu mogu isplivati stare obiteljske rane, generacijski obrasci i dugo potiskivane uspomene koje traže iscjeljenje. Cilj nije ponovno proživljavati prošlost, već se osloboditi njezinih okova koji i danas utječu na vaše odluke.

Možda ćete osjetiti potrebu za promjenom mjesta stanovanja ili redefiniranjem onoga što za vas znači "sigurnost". Iako se vanjske promjene mogu dogoditi, prava transformacija odvija se iznutra. Vi obnavljate same temelje svog bića, gradeći novi, čvršći unutarnji dom.

Bik: Preispitivanje karijere i osobnih vrijednosti

Za vas, bikove, ovaj tranzit donosi duboke promjene u području karijere, javnog statusa i financija. Pluton stvara pritisak na vašu potrebu za stabilnošću, tjerajući vas da shvatite kako istinska sigurnost ne dolazi iz bankovnog računa ili titule, već iznutra.

Mogli biste osjetiti snažan poriv da napustite posao koji više nije u skladu s vašom dušom, čak i ako se to čini kao velik rizik. Mogu se otkriti skrivene borbe za moć na radnom mjestu ili ćete shvatiti da ste svoj autoritet prepustili drugima.

Retrogradni Pluton potiče vas da preispitate svoje profesionalne ambicije i vrijednosti. Ovo je razdoblje u kojem trebate biti iskreni prema sebi i zapitati se gradite li karijeru koja vas ispunjava ili samo onu koja pruža prividnu sigurnost.