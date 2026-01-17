Stiže prvi mladi Mjesec u 2026., a ovim znakovima se loše piše: Neki bi mogli ostati bez novca

Prvi lunarni ciklus u 2026. godini započinje 18. siječnja, kada će se na nebu pojaviti mladi mjesec u znaku Jarca. Ovaj astrološki događaj, opisan kao stabilizirajuća sila, postavlja temelje za nadolazeću godinu, donoseći teme discipline, obnovljene ambicije i promišljenog planiranja.

Za razliku od dramatičnih preokreta, energija ovog mladog mjeseca potiče postojan napredak i emocionalnu zrelost. Budući da se i Mars nalazi u Jarcu, naglasak je na ustrajnosti, odgovornosti i dugoročnim ciljevima.

Ovo je trenutak za promišljanje o nedavnim postignućima, ali i za pripremu novih početaka dok se približava sezona Vodenjaka. Iako će tjedan koji prethodi mladom mjesecu, od 12. do 18. siječnja, donijeti određene napetosti zbog kvadrata Sunca s Kironom i Marsom, što može potaknuti unutarnje nesigurnosti, kraj tjedna nudi priliku za jasnoću i rast.

Ipak, četiri horoskopska znaka će najsnažnije osjetiti njegov utjecaj.

Jarac: Vrijeme za osobnu obnovu i postavljanje ciljeva

Kako se mladi mjesec događa upravo u vašem znaku, ovo je za vas iznimno značajno razdoblje. Smatrajte ga svojim osobnim početkom godine, vremenom za duboku samorefleksiju, postavljanje novih ciljeva i, što je najvažnije, obnovu odnosa sa samim sobom. Energija jarca donosi vam prizemljenje i priliku za iscjeljenje, pripremajući vas za sve izazove koji slijede.

Ipak, tjedan bi mogao započeti sporije nego što biste željeli, stoga je strpljenje ključno. Ulazak Venere u Vodenjaka 17. siječnja može donijeti određeni financijski pritisak ili potrebu da ponovno pregovarate o nečemu što ste smatrali riješenim.

Sam mladi mjesec mogao bi te napetosti dovesti do vrhunca, jer stvara potencijalni sukob s osobom s kojom svakodnevno surađujete. Preporučuje se da pregledate sve svoje obveze, posebice one financijske, i pažljivo pročitate sve dokumente prije potpisivanja.

Ovan: Fokus na ambiciji i profesionalnom identitetu

Za ovnove, ovaj mladi mjesec obasjava polje karijere i profesionalnih ambicija. Pred vama je razdoblje od šest mjeseci koje može donijeti povećanu odgovornost, ali i priliku da izoštrite svoje liderske vještine. Lunarni utjecaj potiče vas na suradnju i traženje pomoći kada je to potrebno.

No, pripazite, jer biste mogli shvatiti da ste se previše obvezali ili napravili više planova nego što možete ispuniti. Mladi mjesec u Jarcu može donijeti situacije koje uključuju borbe za moć, kritike ili snažna neslaganja na radnom mjestu.

Ključno je da pazite na svoje reakcije i ne dopustite da vas ljutnja lako obuzme. Ako se suočite s kritikom, umjesto burne reakcije, zatražite konkretne savjete za poboljšanje. Emocionalna inteligencija bit će vaš najjači saveznik ovaj tjedan.

Blizanci: Zatvaranje starih poglavlja i pogled u budućnost

Blizancima mladi mjesec u Jarcu donosi snažan poticaj na introspekciju, stavljajući naglasak na vašu prošlost i smjer u kojem želite krenuti. Ovo je idealno vrijeme za zatvaranje emocionalnih ciklusa i otpuštanje veza koje više nisu usklađene s vašim dugoročnim ciljevima. Tranzit vas potiče da otkrijete nove stvari o sebi i svijetu oko vas, jačajući osjećaj vlastite vrijednosti.

Očekujte promjene u dinamici odnosa jer ćete prirodno privlačiti ljude koji su više u skladu s vašom autentičnom prirodom. Za one u vezama, ovo je prilika da procijenite snagu svoje povezanosti i razmislite o načinima kako je možete poboljšati. Kako se približava sezona vodenjaka, osjećat ćete se osnaženije i prosvijetljenije.

Djevica: Kreativnost, ljubav i osobna radost

Za razliku od drugih znakova koji se suočavaju s izazovima, djevicama ovaj mladi mjesec donosi dašak zaigranosti i romantike. Utjecaj ove lunacije unosi elemente radosti i ljubavi u vaš život. Ako ste slobodni, sljedećih šest mjeseci moglo bi vam donijeti susret s osobom koja će vas istinski zainteresirati.

Onima u vezama ovaj tranzit jača povezanost i unosi svježu energiju. Nalazite se u fazi evolucije, u kojoj bolje razumijete što znači biti dobar prijatelj i partner. Mladi mjesec potiče vas da se opustite, zabavite i prepustite užicima.

Ovo je idealno vrijeme da se oslobodite tjeskobe, probudite svoju kreativnost i možda čak otputujete ili naučite nešto novo iz udobnosti svog doma.