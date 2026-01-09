Spremite se za udar! Jupiter ovim znakovima donosi pravu oluju, nema što ih neće snaći

Početak 2026. godine donosi nam jedan od najzanimljivijih astronomskih i astroloških događaja. Sutra, točnije, 10. siječnja, Jupiter, najveći planet našeg Sunčevog sustava, naći će se u opoziciji.

To znači da će biti najbliže Zemlji i, posljedično, najsjajniji na noćnom nebu tijekom cijele godine. Dok će zaljubljenici u promatranje neba uživati u spektakularnom prizoru, astrolozi ističu da ovako snažna energija donosi značajne promjene, prilike i izazove, a posebno će ga osjetiti četiri horoskopska znaka.

Što je Jupiterova opozicija i kako se tumači?

U astronomskom smislu, planetarna opozicija događa se kada se Zemlja nađe točno između Sunca i nekog drugog planeta. U ovom slučaju, Jupiter će izlaziti na istoku u trenutku zalaska Sunca na zapadu, sjat će cijelu noć i zalaziti u zoru.

Zbog blizine, bit će vidljiv kao iznimno sjajna zvijezda, a uz pomoć dalekozora moći će se nazrijeti i njegovi mjeseci. Astrološki, Jupiter je planet ekspanzije, sreće, optimizma, osobnog rasta i potrage za smislom. Kada je u opoziciji, njegove energije su pojačane i stavljene pod kozmički reflektor.

Prilike koje su dosad bile skrivene mogle bi postati očigledne, optimizam može naglo porasti, a želja za ostvarenjem nečeg većeg, bilo da je riječ o novom projektu, vezi ili osobnom cilju, može postati neodoljiva.

Ipak, Jupiterova ekspanzivna priroda nosi i rizik od pretjeranog samopouzdanja, neumjerenosti i donošenja ishitrenih odluka. Stoga, ovo je vrijeme za velike snove, ali uz čvrsto uporište u stvarnosti.

Četiri znaka u fokusu kozmičkih energija

Dodatnu dimenziju cijelom događaju daje činjenica da će Jupiter u siječnju 2026. biti retrogradan u znaku Raka. Retrogradnost poziva na introspekciju, preispitivanje i rješavanje nedovršenih poslova iz prošlosti.

Dok će svi osjetiti ovaj energetski val, četiri znaka naći će se u središtu zbivanja.

Rak

S Jupiterom koji se kreće unatrag kroz vaš znak, utjecaj će biti duboko osoban i usmjeren prema unutra. U fokusu će se naći vaša najdublja emocionalna pitanja, odnosi s obitelji, osjećaj sigurnosti i dom.

Ovo je period kulminacije u kojem na površinu izlazi sva nakupljena energija, jer će tražiti da je konačno otpustite. Možda ćete shvatiti da su određeni obrasci ponašanja ili odnosi postali preteški teret.

Jupiter vam daje snagu da se oslobodite prošlosti i stvorite zdravije temelje za budućnost, ali taj proces zahtijeva iskrenost prema samima sebi.

Jarac

Planeti u vašem znaku naći će se u izravnoj opoziciji s Jupiterom u Raku, što donosi snažan val promjena. Dok ste vi usmjereni na strukturu, disciplinu i karijeru, Jupiter vas podsjeća na važnost emocionalne ispunjenosti i međuljudskih odnosa.

Ovaj tranzit stavlja naglasak na partnerstva, kako poslovna tako i privatna. Mogući su preokreti, važni razgovori ili odluke koje će definirati budućnost vaših veza. Ključ je u pronalaženju ravnoteže između ambicije i privatnog života te u hrabrosti da jasno izrazite svoje ideje i osjećaje.

Vodenjak

Za vas, Jupiterova opozicija donosi snažan poticaj samopouzdanju i motivaciji. Osjećat ćete se spremnima da se još predanije posvetite svojim ciljevima i ostvarenju uspjeha.

Početak godine idealan je period za jačanje temelja i pripremu terena za buduće projekte. Energija će biti usmjerena na inovacije, društvene pokrete i duhovnu neovisnost.

Ipak, važno je da tu novopronađenu energiju koristite mudro. Umjesto da se raspršite na previše strana, fokusirajte se na ono što je uistinu važno i gradite korak po korak.

Djevica

Napeti aspekti između planeta u siječnju mogli bi kod vas pojačati urođenu potrebu da sve bude savršeno, što lako može dovesti do unutarnjeg stresa i napetosti. Opozicija Jupitera potiče na pretjerivanje, pa biste mogli biti skloni ignoriranju vlastitih granica, bilo da je riječ o poslu, zdravlju ili odnosima.

Psihička napetost mogla bi se manifestirati i fizički. Zato je ključno da svjesno usporite, delegirate zadatke i ne preuzimate previše obaveza. Vrijeme je da naučite otpustiti kontrolu i shvatite da je "dovoljno dobro" ponekad zaista najbolje.