Slavimo međunarodni dan partnera: Ako su vam dečki među ovim znakovima, u problemu ste

Dok danas, točnije, 3. listopada obilježavamo Međunarodni dan partnera, te slavimo ljubav i zajedništvo, astrologija nas podsjeća da put do skladne veze nije uvijek posut ružama.

Prepoznavanje potencijalno toksičnih osobina partnera može nam pomoći da predvidimo probleme, lakše prebrodimo loša razdoblja ili jednostavno na vrijeme izbjegnemo vezu osuđenu na propast.

Naravno, astrološke karakteristike ne bi trebale biti jedini razlog da nekoga otpišete, ono što je za jednu osobu nepremostiva prepreka, za drugu je simpatična mana.

Ipak, ako je vjerovati zvijezdama, muškarci rođeni u sljedeća četiri horoskopska znaka predstavljaju najveći izazov u ljubavnim odnosima.

Rak (21. lipnja – 22. srpnja)

Muškarci rakovi na prvu osvajaju svojom dubokom emocionalnošću i rijetkom sposobnošću da se potpuno posvete osobi koja im se sviđa. Na početku veze, njihov intenzitet može biti nevjerojatno privlačan jer se osjećate kao centar njihovog svemira - pamte svaki detalj o vama, pišu dugačke romantične poruke i pokazuju razinu pažnje kakvu rijetko doživljavate kod drugih znakova.

Ta njihova emotivna dubina i intuitivnost čini ih iznimno privlačnima u fazi udvaranja, kada njihova sposobnost čitanja vaših osjećaja djeluje poput magije.

Nažalost, ta ista emocionalnost koja ih čini tako zavodljivima ima i svoju tamnu stranu koja se postupno otkriva kako veza napreduje.

Rakovi su iznimno promjenjivog raspoloženja, često bez jasnog razloga, što može učiniti svakodnevni život nepredvidljivim i stresnim. Još problematičnije je što se često oslanjaju na partnericu kao na jedini izvor sreće i emocionalne stabilnosti, projicirajući na nju sve svoje duboko ukorijenjene probleme, nesigurnosti i strahove iz prošlosti.

Umjesto da rade na vlastitom emocionalnom razvoju, očekuju da će partnerica biti njihov terapist, najbolji prijatelj i spasitelj u jednoj osobi.

Pokušaj da usrećite hipersenzitivnog raka može se pretvoriti u iscrpljujuću bitku s malo nagrada, gdje se konstantno osjećate kao da hodate po jajima. Oni interpretiraju svaku malu gestu, ton glasa ili izraz lica kao potencijalni znak odbacivanja, što dovodi do beskrajnih objašnjavanja i umirujućih razgovora.

Kada ne uspijete ispuniti njihova često nerealna očekivanja – koja mogu uključivati čitanje misli i predviđanje njihovih potreba - skloni su pasti u duboku depresiju ili, što je još gore, potražiti utjehu na drugom mjestu.

Njihova emocionalna nestabilnost čini ih sklonim preljubu, ne iz zlobe, već iz očajničke potrebe za validacijom kada se osjećaju zanemareno.

Povijest nudi savršen primjer u liku kralja Henrika VIII., slavnog Raka rođenog 28. lipnja, koji je u potrazi za savršenom ženom koja će ispuniti sva njegova emocionalna očekivanja izmijenio šest supruga, priredivši pritom dva najdramatičnija prekida u povijesti.

Kao tipičan rak, bio je opsjednut idejom savršene obitelji i nepokolebljive odanosti, ali kada bi supruga razočarala njegova očekivanja, njegova se ljubav brzo pretvarala u hladnu okrutnost.

Njihova pasivnost u rješavanju problema i kronična sklonost prigovaranju dodatno otežavaju svakodnevni suživot, jer umjesto direktne komunikacije biraju šutnju praćenu očiglednim nezadovoljstvom koje partnerica mora sama dešifrirati.

A kada su povrijeđeni, što se događa prilično često zbog njihove preosjetljivosti, oni postaju začuđujuće bezosjećajni i osvetoljubivi, sposobni za emotivnu manipulaciju koja je jednako sofisticirana koliko i razorna.

Djevica (23. kolovoza – 22. rujna)

Muškarci djevice isprva djeluju kao savršeni partneri - pametni, staloženi i s istančanim osjećajem za stil koji ih čini iznimno privlačnima na početku veze. Njihova sposobnost artikuliranja misli, organiziranost i pažnja prema detaljima mogu stvoriti dojam da ste konačno našli nekoga tko ima sve pod kontrolom.

Međutim, ispod te uglađene vanjštine krije se opsesivni perfekcionist i cjepidlaka čija potreba za redom i kontrolom postupno postaje dominantna sila u vezi.

Ne samo da će im smetati ako jednom ostavite otvoren poklopac na pasti za zube ili pogrešno složite posuđe u perilici, već će vjerojatno kritizirati sve - od vaše odjeće do rutine njege kože, od načina na koji pripremate kavu do redoslijeda kojim obavljate jutarnje aktivnosti.

Njihova sklonost prema perfekcionizmu pretvara se u konstantno vrednovanje i ocjenjivanje svakog vašeg postupka, što može stvoriti atmosferu u kojoj se osjećate kao da ste pod stalnim nadzorom.

Ono što na početku djeluje kao korisni savjeti za poboljšanje, vremenom postaje iscrpljujuća kritika koja narušava vašu samopouzdanje.

Kao partneri, mogu biti emocionalno distancirani i hladni jer im je karijera gotovo uvijek na prvom mjestu, a svoje osjećaje tretiraju kao nešto što treba racionalno analizirati i kontrolirati umjesto spontano izražavati.

Njihova tendencija potiskivanja emocija znači da probleme u vezi neće rješavati u trenutku kada se pojave, već će ih gomilati sve dok ne eksplodiraju, najčešće u najgorem mogućem trenutku, poput proslave vašeg rođendana, važnog poslovnog događaja ili obiteljskog okupljanja.

Ta njihova emotivna rezerviranost može stvoriti osjećaj udaljenosti u vezi, gdje se nikad ne osjećate potpuno povezano s njima na emocionalnoj razini.

Što ste duže u vezi s djevicom, to će više mana pronalaziti na vama, jer njihova analitička priroda konstantno traži područja za "poboljšanje", sve dok jednog dana ne postavi pitanje poput: "Zašto su ti laktovi tako suhi?" ili "Zašto uvijek kašlješ na taj način?" i vi jednostavno ne odlučite da više ne možete podnijeti tu vrstu mikromenadžmenta.

Njihova sklonost prema uočavanju nedostataka, koja proizlazi iz vlastite nesigurnosti i potrebe za kontrolom, može vas učiniti svjesnim svake svoje manje savršenosti na način koji postaje destruktivan za vaše samopoštovanje.

Njihova duboko ukorijenjena potreba za predvidljivošću i kontrolom guši svaku spontanost u vezi, jer svaki neočekivani plan ili promjena rutine može ih dovesti u stanje anksioznosti. Ako ne zadovoljavate njihove visoke standarde, koji su često nerealno postavljeni i konstantno se mijenjaju, otići će bez puno žaljenja, racionalizirajući svoj odlazak kao logičnu odluku umjesto priznanja emotivne povezanosti.

Ta njihova sposobnost "isključivanja" osjećaja kada veza ne odgovara njihovim kriterijima može biti posebno bolna za partnere koji su emocionalno investirani u vezu.

Škorpion (23. listopada – 21. studenog)

Veza sa škorpionom počinje kao spektakularni vatromet koji osvjetljava cijelo nebo. U početnoj fazi udvaranja, oni su potpuno opsjednuti vama na način koji može biti opojno uzbudljiv - pamte apsolutno svaki detalj koji ste podijelili, od vaše omiljene boje do priče o djetinjstvu koju ste spomenuli usput, i neprestano pronalaze strastvene i kreativne načine da izraze svoju duboku naklonost.

Njihova sposobnost fokusiranja na vas kao da ste jedina osoba na svijetu može biti nevjerojatno laskava i privlačna, jer rijetko tko posjeduje takav intenzitet pažnje.

Međutim, nakon nekoliko mjeseci medenog mjeseca, dinamika se počinje mijenjati na suptilan ali zabrinjavajući način. Počet ćete osjećati kao da nikada ne znate na čemu ste, jer se njihovo ponašanje postaje nepredvidljivo i puno kontradikcija. Tajnoviti i mrzovoljni po prirodi, teško se otvaraju o svojim osjećajima i mislima, čak i kada je svima oko njih očito da nešto nije u redu.

Umjesto direktne komunikacije, biraju šutnju ili nejasne aluzije koje morate sami dešifrirati, što stvara konstantnu atmosferu napetosti i neizvjesnosti.

To "nešto" što ih muči vrlo lako možete biti upravo vi, bez da ste svjesni što ste točno učinili ili propustili učiniti. Škorpioni su, navodno prirodno sumnjičavi i hiperanalitični te skloni ljubomori i posesivnosti do krajnjih granica koje mogu biti gušeće. Žele potpuno dominirati vezom i kontrolirati svaki njezin aspekt - od vaših prijateljstava do načina na koji provodite slobodno vrijeme, tako što će zahtijevati stalna opravdanja i detaljne objašnjenja za svaki vaš korak, razgovor ili odluku.

Njihova potreba za kontrolom manifestira se kroz konstantno ispitivanje vaših motiva, provjeru vaših poruka i društvenih mreža, te zahtjeve da im se javite u određenim intervalima kada niste s njima.

Teško podnose ako je partnerica uspješnija od njih u bilo kojem aspektu života, jer to ugrožava njihov osjećaj dominacije u odnosu, a iako su sami skloni flertu i privlačenju pažnje drugih ljudi, prave dramatične scene na najmanji znak sumnje u vašu vjernost ili odanost.

Njihova dvostruka mjerila postaju posebno frustrirajuća jer ono što je njima dopušteno, vama je striktno zabranjeno. Ako veza završi loše, što se često događa zbog njihove destruktivne potrebe za kontrolom, očekujte da će se njihov nekadašnji romantični intenzitet pretvoriti u jednako snažnu zlobu i želju za osvetom.

Uostalom, pamte sve vaše slabosti, strahove i najintimniji tajne koje ste im povjerili u trenucima bliskosti, i neće se ustručavati iskoristiti ih za uvrede koje su jednako maštovite, kreativne i precizno ciljane kao što su nekad bila njihova ljubavna pisma.

Ovan (21. ožujka – 19. travnja)

Pod vladavinom Marsa, planeta rata i akcije, muškarci ovnovi su hodajuća kombinacija spontanosti, nestrpljivosti i natjecateljskog duha koji prožima svaki aspekt njihove ličnosti. Njihova ognjena priroda čini ih izuzetno dinamičnima na početku veze, ali ta ista energija koja ih čini privlačnima može postati izvor stalnih tenzija.

Vole da je sve po njihovom i brzo gube živce ako stvari ne idu prema njihovim planovima ili očekivanjima, što može pretvoriti svakodnevne situacije u nepotrebne konflikte.

U vezi su impulzivni, tvrdoglavi i skloni stvaranju problema tamo gdje ih nema, često kroz ljubomorne ispade i posesivne scene koje mogu eskalirati bez pravog povoda.

Kada ovan osjeća ljubomoru, ona se manifestira direktno i intenzivno, može vas bombardirati izravnim i oštrim pitanjima o svojim sumnjama, postati pretjerano posesivan držeći vas za ruku čvršće u javnosti ili ostajući neobično blizu na društvenim događanjima.

Još problematičnije je što će namjerno pokušati probuditi ljubomoru kod vas spominjanjem drugih žena, laganim flertom pred vašim očima ili hvalisanjem o pažnji koju prima od drugih, sve kao taktiku traženja validacije i uvjeravanja sebe o vašoj strasti prema njemu.

Vole uzbuđenje lova i početnu fazu osvajanja kada mogu pokazati svoju karizmu i samopouzdanje, ali interes im brzo opada kada se veza pretvori u rutinu i svakodnevne obaveze. Ta njihova potreba za stalnim adrenalinom znači da će tražiti nova uzbuđenja i izazove, pa često zanemaruju emocionalne potrebe partnerice koja traži stabilnost i dubinu.

Žele biti prirodni vođe u odnosu i često traže partnericu koju mogu "zaštititi" i impresionirati velikim gestama, što je zapravo samo sofisticirani način da ostvare dominaciju i kontrolu nad dinamikom veze.

Iako su poznati po svojoj direktnosti, vješti su u pasivnoj agresiji kada pokušavaju pokazati suzdržanost ili se osjećaju povrijeđeno - mogu koristiti sarkazam i podmetljive komentare, osobito preko poruka, umjesto da otvoreno adresiraju problem.

Neće se ustručavati donositi važne odluke bez konzultacija s vama, od promjene planova za vikend do većih životnih odluka, jer smatraju da njihova spontanost i instinkt nadmašuju potrebu za dogovaranjem.

Mogu postati oštri kritičari vaših prijatelja, osobito muških, tako što će puštati suptilne negativne komentare o njima, ili tijekom svađa koristiti osjećaj krivnje spominjanjem prošlih grešaka kao način stvaranja distance.

Njihova nepromišljenost i fokusiranost isključivo na vlastite želje i sljedeću avanturu često rezultiraju povrijeđenim osjećajima partnerice, jer su toliko zaokupljeni planiranjem sljedećeg uzbudljivog projekta ili aktivnosti da zaboravljaju razmotriti emocionalne posljedice svojih postupaka.

Ta njihova egocentrična priroda, iako može biti privlačna u kratkim intervalima, dugoročno stvara osjećaj zanemarnosti kod partnera koji traže dublju emocionalnu povezanost i stabilnost.