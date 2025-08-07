Pun mjesec donosi snažne promjene ovim znakovima: Neki bi se mogli zaručiti, a drugi prekinuti

Spremite se za novu prekrasnu lunaciju na horizontu. Pun Mjesec u kolovozu, poznat i kao Mjesec jesetre, pojavit će se na nebu u subotu, 9. kolovoza 2025., te će sa sobom donijeti snažnu mješavinu astronomskog i astrološkog značaja.

Dok će njegov vrhunac biti u jutarnjim satima, astrološki utjecaji osjećat će se danima prije i poslije, otprilike od 7. do 13. kolovoza.

Budući da se ovaj pun Mjesec uzdiže u znaku vodenjaka, energija ovog zračnog znaka prožet će naše živote, jer će staviti naglasak na strasti, samoizražavanje, težnje i način na koji se povezujemo s drugima.

Zašto 'Mjesec jesetre' i što donosi Uran?

Naziv "Mjesec jesetre" potječe od indijanskih plemena iz Sjeverne Amerike, posebice onih s područja Velikih jezera. Kolovoz je idealno vrijeme za ulov divovske jezerske jesetre, ribe koja je bila ključan izvor hrane.

Ove prapovijesne ribe, koje se često nazivaju "živim fosilima", mogu živjeti i do 150 godina, a njihova je prisutnost označavala vrhunac ljeta i obilja.

Drugi nazivi za ovaj Mjesec uključuju Kukuruzni Mjesec (Algonquin) i Mjesec žetve (Dakota), što dodatno naglašava povezanost s prirodom i plodovima ljeta.

Astrološki utjecaj: Vrijeme za inovacije i iskorake

Astrološki gledano, ovaj pun Mjesec dostiže vrhunac 9. kolovoza u 9:55 po srednjoeuropskom vremenu (3:55 EDT), na 17. stupnju vodenjaka. Ključni planetarni igrač tijekom ove lunacije je Uran, vladar vodenjaka. Uran će biti u "blistavom plesu s mnogim planetima", što donosi iznimno pozitivnu energiju.

Njegov trigon sa Saturnom i Neptunom potaknut će inovacije, maštu te duhovne i intuitivne prodore. Istovremeno, trigon s Marsom ulijeva nam vatrenu strast za osvajanjem novih horizonata i prihvaćanjem novog osobnog ili profesionalnog identiteta.

Veza s Merkurom stimulirat će vizionarske ideje i mentalne proboje. Ukratko, ovo je vrijeme za hrabre iskorake i prihvaćanje promjena.

Foto: Ai

Vodenjak (19. siječnja - 18. veljače): Vrijeme je da zasjate

Zakoračite u svjetla reflektora, vodenjaci, jer vi ste glavni događaj ove lunacije. S punim Mjesecom koji ponosno sjaji u vašem znaku, sada ćete svjedočiti ostvarenju važnog osobnog projekta, dugo čuvane nade ili životnog sna.

Ovo je trenutak kada vaša autentičnost dolazi do punog izražaja, a vaša jedinstvena energija zrači jače nego ikad.

Nemojte se ustručavati pokazati svijetu tko ste i što možete postići. Ovaj period nosi potencijal za velike preokrete i važna otkrića, posebice u sferi osobnih odnosa.

Budite spremni na duboku iskrenost, kako prema sebi, tako i prema drugima. Moguće je da ćete doživjeti značajnu promjenu u romantičnoj vezi, prijateljstvu ili poslovnom partnerstvu.

Za neke vodenjake, ovo bi moglo značiti produbljivanje veze, možda čak i zaruke ili brak. Za druge, to bi moglo biti vrijeme da preispitaju svoje odnose i možda se odluče na novi početak.

Iskoristite ovu snažnu energiju da:

Sanjate velike i široke snove, nadilaze trenutne okolnosti

Izazovete status quo i donesete inovativne ideje u svoj život

Povežete se s istomišljenicima koji dijele vašu strast za promjenom

Budete otvorenog uma i prihvatite različite perspektive

Kontinuirano se educirate, posebno o temama koje ukazuju na budućnost

Pronađete cilj ili misiju koja rezonira s vama i posvetite joj se

Lav (22. srpnja - 22. kolovoza): Partnerstva u središtu pozornosti

Za lavove, partnerstva postaju glavna tema ove intenzivne lunacije. Pun Mjesec u vašoj suprotnoj kući odnosa djelovat će poput moćnog kozmičkog magneta ili će vas snažno privući partneru, produbljujući vašu vezu do neslućenih razina, ili će vas razdvojiti poput spektakularnog vatrometa, ostavljajući vas da preispitate temelje vaših odnosa.

Sretne veze mogu doživjeti značajno produbljivanje, što će otvoriti vrata novim razinama intimnosti i razumijevanja. Neki lavovi mogli bi se naći na pragu velikih životnih odluka - zaruke, brak ili zajednički život mogu postati stvarnost brže nego što ste očekivali.

Ovo je vrijeme da pustite svoje lavlje srce da vodi, te si dopustite ranjivost i autentičnost u izražavanju osjećaja. S druge strane, odnosi koji su već neko vrijeme na klimavim nogama mogli bi doći do točke preokreta.

Nesretni parovi mogli bi doći do iznenadne, ali duboke spoznaje da je vrijeme za promjenu, bilo to radikalno preispitivanje dinamike veze, privremeni prekid ili čak konačni razvod.

Nemojte se bojati suočiti s istinom, koliko god ona bila neugodna; ova lunacija donosi priliku za oslobađanje od veza koje vas više ne služe.

Za samce, ovo je vrijeme nabijeno potencijalom. Kozmička energija potiče vas da izađete iz svoje udobne zone i aktivno tražite značajne veze. Iskoristite ovu snažnu energiju za izlaske s osobama koje imaju potencijal za dugu i ozbiljnu vezu.

Vaša karizma bit će na vrhuncu, jer će privuči potencijalne partnere koji dijele vaše vrijednosti i aspiracije. Budite otvoreni za neočekivane susrete – ljubav bi mogla doći iz potpuno neočekivanog smjera.

Bez obzira na vaš trenutni status veze, ova lunacija poziva vas da duboko promislite o prirodi vaših odnosa. Koje kvalitete cijenite kod partnera? Kako možete biti bolji partner? Koje lekcije ste naučili iz prošlih veza? Iskoristite ovo vrijeme za introspekciju i osobni rast, znajući da će vas to učiniti spremnijima za zdrave i ispunjavajuće veze u budućnosti.

Foto: Ai

Bik (19. travnja - 20. svibnja): Vrhunac profesionalnog uspjeha

Pripremite se za spektakularni uzlet. Vaš sjaj, uspjeh i slava mogli bi doslovno obasjati noć, što će vas pretoriti u zvijezde vodeće na profesionalnom nebu. Velika profesionalna postignuća ili pobjede nisu samo na vidiku - one su vam nadohvat ruke, spremne da ih zgrabite svojom karakterističnom odlučnošću i upornošću.

Ova lunarna energija mogla bi se manifestirati na brojne uzbudljive načine u vašem poslovnom životu. Možda ćete doživjeti dugo očekivano promaknuće koje će vas katapultirati na novu razinu odgovornosti i utjecaja. Ili biste mogli primiti iskrenu pohvalu od strane nadređenih, potvrđujući vašu vrijednost i doprinos timu.

Neki bikovi mogli bi se naći u centru pažnje, te bi mogli primiti prestižnu nagradu za svoj izvanredan rad i postignuća. Za one koji su razmišljali o promjeni karijere, svemir vam možda sprema iznenađenje u obliku ponude za novi, bolji posao - onaj koji ne samo da odgovara vašim vještinama, već i rezonira s vašim dugoročnim ciljevima i vrijednostima.

Ovo je vrijeme kada vaš trud, predanost i stručnost dolaze u prvi plan - privlačit će pozornost onih koji mogu otvoriti vrata novim mogućnostima.

Ovo nije trenutak za skromnost ili oklijevanje - ovo je vaše vrijeme da zasjate u punom sjaju. Pokažite svijetu svoje talente, vještine i jedinstvenu perspektivu koju donosite na stol.

Ne bojte se pokazati svijetu koliko vrijedite. Vaša urođena praktičnost i pouzdanost, kombinirane s kreativnošću i inovativnošću koju ste razvili, čine vas neprocjenjivim dijelom svakog tima ili organizacije.

Sada je vrijeme da to samopouzdano komunicirate, bilo kroz preuzimanje vodstva u važnim projektima, dijeljenje svojih ideja na sastancima ili aktivno traženje novih odgovornosti.

Ova lunacija ne donosi samo potencijal za trenutni uspjeh, već i mogućnost postavljanja temelja za dugoročni profesionalni rast. Iskoristite ovu energiju da postavite ambiciozne, ali ostvarive ciljeve za budućnost.

Vizualizirajte gdje želite biti za godinu dana, pet godina, čak i desetljeće od sada, i počnite poduzimati konkretne korake prema tim snovima.

Dok navigirate kroz ovo uzbudljivo razdoblje, ne zaboravite održavati ravnotežu između profesionalnog i osobnog života. Vaš uspjeh na poslu trebao bi vas osnažiti i u drugim aspektima života, donoseći vam osjećaj ispunjenja i zadovoljstva. Slavite svoje pobjede, velike i male, i dopustite si da uživate u plodovima svog napornog rada.

Ovan (20. ožujka - 19. travnja): Vrhunac društvenog života i euforije

Pripremite se za period intenzivne radosti i uzbuđenja. Ova lunacija aktivirat će vaš društveni sektor, donoseći vam val pozitivne energije i želje za povezivanjem s drugima.

Ovo je savršeno vrijeme da pustite svoju prirodnu karizmu i entuzijazam da zasja. Vaša urođena energija i strast bit će na vrhuncu, što će vas učiniti magnetom za druge.

Iskoristite ovu kozmičku energiju za organiziranje nezaboravnih zabava koje će oduševiti vaše prijatelje. Bilo da se radi o spontanom okupljanju u vašem domu ili planiranom izlasku u grad, vaša prisutnost će sigurno podići atmosferu.

Za one koji vole adrenalin, ovo je idealno vrijeme za pustolovine na otvorenom. Razmislite o planinarenju, penjanju po stijenama ili istraživanju novih prirodnih staza. Vaša želja za uzbuđenjem mogla bi vas odvesti i na neplanirano putovanje ili istraživanje nepoznatog dijela vašeg grada.

Društvene mreže također mogu postati vaše igralište tijekom ovog perioda. Vaši postovi i interakcije vjerojatno će privući više pažnje nego inače, pa iskoristite ovu priliku da podijelite svoje strasti i ideje s širom publikom.

Možda ćete otkriti da vaše riječi i slike rezoniraju s ljudima na način koji niste očekivali, tako što će otvoriti vrata novim prijateljstvima i mogućnostima.

Za slobodne ovnove, ova lunacija donosi posebno uzbudljive prilike u ljubavnom životu. Vaša magnetska privlačnost bit će na vrhuncu, što će vas učiniti neodoljivima potencijalnim partnerima.

Ovo je idealno vrijeme da izađete iz svoje komfor zone i upoznate nove ljude. Druženja s prijateljima mogu dovesti do neočekivanih romantičnih susreta, pa budite otvoreni za mogućnosti koje se pojavljuju.

Ako koristite aplikacije za upoznavanje, sada je savršen trenutak za osvježavanje vašeg profila. Pokažite svoju avanturističku stranu kroz fotografije koje vas prikazuju u akciji - bilo da se radi o sportskim aktivnostima, putovanjima ili kreativnim hobijima.

U svom opisu, istaknite svoju strast za životom i spremnost na nove izazove. Budite izravni o tome što tražite u vezi, ali zadržite dozu misterioznosti koja će potaknuti znatiželjnost potencijalnih partnera.