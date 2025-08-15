Vikend donosi napetosti: Jarčevi se suočavaju s izazovima, Vage se povlače u sebe

Tranzitna Venera u Raku otežava svaki ljubavni odnos, jer nas čini duboko osjetljivim i lako ranjivim. Ogromnu potrebu za sigurnošću otkrivamo stalnim zahtjevima za iskazivanjem ljubavi. O ćudljivosti i nepredvidljivosti ne treba ni govoriti.

S tranzitnim Marsom u Vagi zabavljeni smo time što o nama misle drugi, premalo usmjeravajući svoju energiju na same sebe. Unaprijed odustajemo od svojih potreba i želja, prihvaćajući kao svoje one koje nam je sugerirala okolina.

Ovan

Lako postajete razdražljivi i brzo planete. Željni ste izraziti svoju čežnju za slobodom i svoju originalnost, ali ste ih skloni prejako naglasiti. Brzi ste kad trebate zgrabiti nove ljubavne prilike. Nemate strpljenja i imate samo ograničenu sposobnost suradnje.

Bik

Želite držati uzde u svojim rukama. Raspaljuje vas bezgranična ambicija. Imate veliku potrebu za dokazivanjem i vježbanjem moći. Možete daleko dogurati ako znate kako konstruktivno upotrijebiti svoju energiju, ali isto tako možete zalutati ako pogrešno skrenete.

Blizanci

Forsirate teme koje je bolje ostaviti na miru. Djelujete žešće nego ste namjeravali, nemilosrdnom odlučnošću koja vas iznenađuje. Uopće ne slutite kakav dojam ostavljate kod drugih ljudi. Na kraju isprovocirate druge i oni počinju izazivati nevolje.

Rak

Lako se razbjesnite i uvijek ste spremni nekoga podbosti. Ponekad ljutito reagirate na tuđe savjete (i dobronamjerne), što smatrate upletanjem u vaše stvari. Dosta se dobro snalazite sami i to naglašavate. Radije idete svojim putem nego što slijedite nečije vodstvo.

Lav

Kadgod se srećete s drugima, djelujete nepredvidljivo: ili se prejako ističete ili se ne uspijevate boriti za sebe kad bi trebali. Ne znate što želite. Možete osjećati da ništa ne ispada kako vi želite pa uvijek tražite nešto novo. No nesređenost je zapravo u vama.

Djevica

Vaš nagon za uključenjem u društvene aktivnosti je velik. Osjećate potrebu da se za vas zna u zajednici i ostavljate dojam vrlo poduzetne osobe. Možete napraviti brdo posla – ali se možete suočiti i s prigovorima drugih ljudi zbog vašeg netaktičnog ponašanja.

Vaga

Tajnovita, neodređena nesigurnost i strah ometaju vas čim se poželite dokazati ili preuzeti aktivnu ulogu u životu. Ubrzo ćete odustati ili nećete ni uspjeti pravilno započeti nešto novo, zbog osjećaja nesposobnosti. Sporo shvaćate ono što je krivo.

Škorpion

Možete biti vrlo disciplinirani i spremni ste si uskratiti dosta užitka da biste postigli cilj. Imate izvanrednu sposobnost podnošenja teških okolnosti. Zanimaju vas konkretni planovi i ne jurite baš punom parom u budućnost. U vašoj vezi zavladala je monotonija.

Strijelac

Čeznete za avanturom, imate golemu potrebu za samodokazivanjem i želite biti potpuno neovisni i oslobođeni okova. Istjerujete svoje mišljenje na čistac i krajnje ste ratoborni kad su ideali u pitanju. Forsirate se previše, često do potpune iscrpljenosti.

Jarac

Vaša umna i psihička gipkost je smanjena. Morate prebroditi teškoće. Ponekad ste zaposleni pomicanjem planina, a ponekad vas je teško pokrenuti čak i kad vam gori za petama. Kod vas je prisutna snažna potreba za afirmacijom koju motivira velika ranjivost.

Vodenjak

Osjećate veliku potrebu za aktivnostima svih vrsta. Imate ogroman apetit prema životu, izuzetnu vitalnost i sposobnost prevladavanja teškoća. Planetarni utjecaji vas ohrabruju da idete vlastitim putem. Kada se na nešto usredotočite činite to srcem i dušom.

Ribe

Potreba za sigurnim odnosima, ljepotom i skladom igra važnu ulogu u vašoj težnji ka društvenom položaju. Odajete ljubazan i šarmantan dojam, volite diplomatski srediti nesporazume. Možete biti izrazito dobri u zanimanju koja uključuje neku vrst umjetnosti.