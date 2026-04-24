Počinje sedam godina kaosa: Dva planeta donose nezapamćenu dramu ovim znakovima
Kraj travnja donosi snažan astrološki zaokret: ulasci Venere i Urana u Blizance pokreću val promjena koji bi idućih godina mogao najviše uzdrmati upravo ova četiri znaka
Astrološka pozornica priprema se za dva iznimno značajna planetarna događaja koja će krajem travnja 2026. godine označiti početak nove ere obilježene ubrzanjem, intelektualnim nemirima i radikalnim promjenama.
Venera, planet ljubavi, novca i zadovoljstva, ulazi u brbljavi znak Blizanaca 24. travnja, a samo dva dana kasnije, 26. travnja, pridružuje joj se Uran, veliki pokretač revolucija i kaosa.
Dok će Venerin boravak biti kratak i sladak, Uranov ulazak označava početak sedmogodišnjeg ciklusa koji će iz temelja protresti naš način komuniciranja, razmišljanja i povezivanja.
Ova kozmička oluja ideja, promjena i spontanosti donosi osjećaj da se sve odjednom ubrzava. Iako ćemo svi osjetiti nalet svježe energije, četiri horoskopska znaka naći će se u samom epicentru transformacije, gdje se stari obrasci ruše kako bi napravili mjesta za potpuno novu budućnost.
Kozmički vrtlog ideja i slobode
Ulazak Venere u Blizance, gdje će boraviti do 18. svibnja, donosi dašak zaigranosti i znatiželje u naše odnose i financije. Želje postaju brojnije, srce traži opcije, a komunikacija i mentalna stimulacija postaju ključni afrodizijaci. No, ovo nije samo simpatičan tranzit u kojem svi postaju malo koketniji.
Venera u Blizancima, kako navode astrolozi, tek otvara prozore našeg uma prije nego što Uran provali kroz vrata s nekom ludom novom idejom.
Uran, poznat kao "Veliki Buditelj", planet je koji nas oslobađa od svega što je postalo ustajalo i ograničavajuće. Njegov osmogodišnji boravak u tvrdoglavom i materijalnom biku donio je otpore promjenama, dok su se istovremeno događale destabilizacije financijskih sustava i našeg odnosa prema prirodi.
Sada, ulaskom u zračne i prilagodljive blizance, Uran svoju revolucionarnu energiju usmjerava na područja komunikacije, tehnologije, obrazovanja i razmjene informacija.
Očekuju nas proboji u umjetnoj inteligenciji, nove društvene platforme, ali i intenziviranje borbe protiv dezinformacija. Ovaj tranzit potiče mentalnu slobodu, no istovremeno nosi i opasnost od kaosa u diskursu i preopterećenosti informacijama.
Promjenjivi znakovi u epicentru transformacije
Iako će se svijet kao cjelina brzo mijenjati, najintenzivniji udar osjetit će takozvani promjenjivi znakovi. Za njih, Uranov tranzit testirat će prilagodljivost u ključnim područjima života, donoseći neočekivane preokrete koji će ih natjerati da preispitaju sve što su smatrali sigurnim.
Blizanci: Potpuna reinvencija identiteta
S Uranom koji ulazi u njihovu prvu kuću identiteta, blizanci započinju razdoblje radikalne osobne transformacije. Ovo je vrijeme oslobađanja od starih definicija sebe i hrabrog prihvaćanja vlastite jedinstvenosti.
Mogući su nagli zaokreti u izgledu, načinu života i životnim ciljevima. Osjetit će snažnu potrebu da se izraze na nove i nekonvencionalne načine, odbacujući društvena očekivanja.
Iako ovaj proces može biti dezorijentirajući, on im daje priliku da izgrade autentičniji i slobodniji život.
Djevica: Revolucija u karijeri i javnom životu
Djevicama Uran donosi potres u desetu kuću karijere i javnog imidža. Pred njima su revolucionarne promjene na profesionalnom putu koje ih tjeraju na inovacije i restrukturiranje. Moguće su iznenadne promjene posla, pa čak i potpuni zaokret u profesiji.
Ovaj tranzit ruši stare strukture koje više ne služe njihovu svrhu, a astrolozi napominju kako često tek nakon što se sve raspadne, možemo vidjeti kako se dijelovi slažu u jednu novu, nezamislivu cjelinu.
Strijelac: Neočekivani preokreti u partnerstvima
Za strijelce, Uran aktivira sedmu kuću partnerstva i braka, unoseći element nepredvidljivosti u njihove najvažnije odnose. Veze mogu proći kroz neočekivane transformacije, a kaos koji nastane može poslužiti kao katalizator za rast. Naglasak će biti na većoj slobodi i individualnosti unutar partnerstva.
Neki će strijelci prekinuti veze koje ih guše, dok će drugi pronaći nove, nekonvencionalne načine povezivanja koji im dopuštaju da budu ono što jesu.
Ribe: Promjene u domu i obiteljskom životu
Ribama Uran donosi promjene u četvrtu kuću doma, obitelji i emocionalnih temelja. Mogući su nemir i previranja u privatnom životu, što može potaknuti preseljenje, promjenu životne situacije ili redefiniranje obiteljskih odnosa.
Ovaj tranzit može uzdrmati njihov osjećaj sigurnosti, no istovremeno ih oslobađa od starih obiteljskih uvjetovanosti i karmičkih obrazaca. Iako put može biti turbulentan, na kraju ih može dovesti do istinskog osjećaja doma i unutarnjeg mira.