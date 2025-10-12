Pluton kreće direktno: Ove znakove će sreća obasjati u karijeri i ljubavi

Nakon pet mjeseci dubokog unutarnjeg preispitivanja, planet moći, transformacije i ponovnog rođenja, Pluton, završava svoj retrogradni hod.

Naime, 13. listopada Pluton kreće direktno u inovativnom znaku vodenjaka, tako što će označiti snažnu prekretnicu koja će se osjetiti na kolektivnoj i osobnoj razini.

Dok je retrogradno razdoblje bilo posvećeno introspekciji i suočavanju s vlastitim sjenama, njegov direktan hod poziva na akciju i primjenu naučenih lekcija.

Energija koja je tinjala ispod površine sada izlazi na vidjelo, što će nas potaknuti da srušimo stare strukture i izgradimo nove, autentičnije temelje.

Iako će ovaj kozmički pomak utjecati na sve nas, četiri horoskopska znaka osjetit će ga najintenzivnije, tako što doživljavaju duboke i trajne promjene u ključnim područjima života.

Plutonova moć: Što znači njegov direktni hod?

Pluton je najudaljeniji i najsporiji planet u astrologiji, a njegovi tranziti donose spore, ali temeljne transformacije. Njegova domena su podsvijest, moć, kontrola i regeneracija.

Djeluje poput kozmičkog arheologa, iskopavajući skrivene istine, potisnute strahove i toksične obrasce kako bismo ih mogli osvijestiti i iscijeliti. Naime, Pluton nas potiče da se suočimo sa svojom tamnom stranom kako bismo se ponovno rodili, baš poput feniksa iz pepela.

Tijekom retrogradnog hoda, koji je trajao od svibnja 2025., njegova energija bila je usmjerena prema unutra. Bili smo pozvani da preispitamo dinamiku moći u svojim životima, osvijestimo samodestruktivna ponašanja i shvatimo gdje smo se odrekli svoje snage.

Sada, kada kreće direktno u Vodenjaku, znaku koji vlada tehnologijom, zajednicom, inovacijama i revolucijom, unutarnje promjene počinju se manifestirati u vanjskom svijetu.

Ovo je vrijeme za obnovu, preuzimanje kontrole i hrabro koračanje prema budućnosti koju svjesno gradimo.

Foto: Shutterstock

Lav: Revolucija u odnosima

Za lavove, direktni hod Plutona aktivira sedmu kuću partnerstva i odnosa. Period retrogradnosti bio je poput dubinskog skeniranja vaših veza, jer izvlači na površinu sve skrivene napetosti, borbe za moć ili neizgovorene istine.

Možda ste se suočili s bolnim spoznajama o tome kako vi i vaš partner (bilo romantični ili poslovni) funkcionirate. Sada, s Plutonovim kretanjem prema naprijed, faza iskopavanja je završena i počinje faza obnove.

Ovo je prilika da redefinirate svoje odnose na zdravijim temeljima. Umjesto da se vraćate na staro, energija vodenjaka potiče vas da prihvatite nekonvencionalne pristupe i stvorite partnerstvo koje se temelji na jednakosti, autentičnosti i zajedničkoj viziji budućnosti.

Naučili ste da pravi vođa zna slušati i prilagoditi se. Očekujte poticajnu energiju koja će vam omogućiti da razmišljate nekoliko koraka unaprijed i s iznimnom kreativnošću gradite veze koje vas osnažuju, a ne ograničavaju.

Bik: Izgradnja novih temelja u karijeri

Direktni Pluton osvjetljava vašu desetu kuću karijere, statusa i javnog života. Protekli mjeseci mogli su donijeti preispitivanje vaših profesionalnih ambicija i suočavanje sa strahovima vezanim uz autoritet ili uspjeh.

Možda ste shvatili da jurite za ciljevima koji više nisu u skladu s vašom dušom. Unutarnji rad koji ste obavili sada dobiva priliku za konkretnu primjenu. Ovo je idealan trenutak za postavljanje velikih, dugoročnih ciljeva.

Energija se prebacuje s preispitivanja na izgradnju. Vaša urođena strpljivost i fokus sada će doći do punog izražaja. Bilo da se radi o pokretanju vlastitog posla, promjeni karijere ili preuzimanju veće odgovornosti, Pluton vam daje snagu da izgradite nešto trajno i stabilno.

Vrijeme je da preuzmete svoju moć u profesionalnoj areni i definirate uspjeh prema vlastitim mjerilima, tako što će stvarati karijeru koja nije samo profitabilna, već i duboko ispunjavajuća.

Foto: Shutterstock

Škorpion: Transformacija doma i unutarnjeg svijeta

Kao vladar vašeg znaka, Pluton ima posebno snažan utjecaj na vas. Njegov direktni hod aktivira vašu četvrtu kuću - sektor koji vlada domom, obitelji, korijenima i unutarnjom sigurnošću.

Retrogradno razdoblje moglo je na površinu iznijeti stare obiteljske rane, generacijske obrasce ili osjećaj nestabilnosti. Bili ste prisiljeni zaroniti duboko u svoju prošlost i suočiti se s temeljima na kojima gradite svoj život.

Sada započinje proces iscjeljenja i stvaranja novog osjećaja doma. To se može manifestirati na fizičkoj razini kroz selidbu, renoviranje ili promjene u obiteljskoj dinamici. Ipak, najvažnija transformacija događa se iznutra.

Redefinirate što vam "dom" doista znači i gdje se osjećate sigurno i prihvaćeno. Ovo je vrijeme duhovne i mentalne obnove koje vam omogućuje da se oslobodite tereta prošlosti i stvorite čvrst unutarnji temelj s kojeg možete rasti snažniji nego ikad prije.

Vodenjak: Osobna rekonstrukcija u punom jeku

S Plutonom u vašem znaku, vi ste epicentar ove transformacije. Njegov direktni hod u vašoj prvoj kući identiteta označava početak potpunog osobnog preporoda. Period retrogradnosti bio je vrijeme duboke introspekcije, tijekom kojeg ste možda osjećali kao da gubite stari identitet, ne znajući još tko postajete.

Skidali ste slojeve koji vam nikada nisu ni pripadali, društvena očekivanja, stare uloge i lažna uvjerenja o sebi.

Sada je vrijeme da svijetu pokažete novu, autentičniju verziju sebe. Energija koja se nakupljala unutar vas sada se oslobađa, dajući vam hrabrost da živite u skladu sa svojom istinom.

Postajete svjesniji svojih granica, jasniji u komunikaciji i spremniji prihvatiti promjene. Iako ovaj proces može testirati vaše strpljenje, nagrada je neprocjenjiva: osjećaj cjelovitosti i osobne moći koji dolazi kada se usudite biti ono što uistinu jeste.