Danas je jedan od najmoćnijih dana u godini: Portal 10.10. donosi preokrete i novac ovim znakovima

Svake godine, 10. listopada otvara se jedinstveni energetski portal koji numerolozi i duhovni praktičari smatraju jednim od najmoćnijih dana u godini.

Datum 10.10. nije samo broj u kalendaru, on predstavlja kozmički prolaz, trenutak kada se energija svemira pojačava, tako što nam nudi priliku za duboku transformaciju, manifestaciju želja i postavljanje temelja za novu životnu fazu.

Ove godine, energija portala bit će posebno usmjerena na nagrađivanje ustrajnosti i unutarnje snage, a tri horoskopska znaka osjetit će njegov blagotvorni utjecaj snažnije od ostalih.

Numerološka i duhovna snaga datuma 10.10.

Da bismo razumjeli zašto je 10. listopada toliko poseban, moramo zaroniti u svijet numerologije i duhovnosti. Datum 10.10. nije samo igra brojeva; on nosi duboku simboliku koja seže dalje od kalendara.

U svojoj srži, broj deset sjedinjuje energiju broja jedan i broja nula, tako što stvaraju moćnu sinergiju.

Broj jedan je esencija stvaranja. Simbolizira nove početke, vodstvo, inicijativu, neovisnost i samopouzdanje. To je broj koji nas potiče da hrabro zakoračimo naprijed, preuzmemo kontrolu nad svojim životom i manifestiramo svoje vizije u stvarnost.

Broj nula predstavlja beskonačni potencijal, duhovnu povezanost i božanski tijek. On je simbol praznine iz koje sve nastaje, krug života i vječnosti.

Kao takav, on pojačava energiju broja s kojim se nalazi, u ovom slučaju jedinice, tako što otvaraju vrata beskrajnim mogućnostima i povezujući nas s univerzalnom sviješću.

Kada se spoje, tvore broj deset, koji simbolizira završetak jednog ciklusa na višoj razini i istovremeni početak drugog. To nije samo kraj, već ispunjenje i postignuće.

Kada se taj broj udvostruči, kao u datumu 10.10., njegova snaga se multiplicira. Ovaj "zrcalni" datum stvara ono što nazivamo "portal" - energetski prolaz koji djeluje kao univerzalni reset i pojačalo.

Datum 10.10. funkcionira kao most između starog i novog. Prvi "10" predstavlja završetak i lekcije koje smo naučili, dok drugi "10" simbolizira novi početak s višom sviješću.

To je dan kada svemir šalje jasnu poruku: "Ono što je završeno, ispunilo je svoju svrhu. Ono što dolazi, zaslužuje vašu punu pažnju."

Energija ovog dana je mirna, stabilna i svrhovita, te nas poziva da se oslobodimo otpora, otpustimo prošlost i s milošću prihvatimo promjene koje nam donose rast.

Znakovi koji će najsnažnije osjetiti sreću 10. listopada 2025.

Prema astrološkim prognozama za 10. listopada 2025., utjecaj opadajućeg Mjeseca u Blizancima podsjetit će nas da se obilje ne nalazi samo u materijalnom bogatstvu, već i u duševnom miru, zahvalnosti i postojanom napretku.

Energija blizanaca nas prizemljuje i pomaže nam prepoznati vrijednost onoga što već imamo, tako što istovremeno otvaraju vrata za još više. Za tri horoskopska znaka, ustrajnost će donijeti neočekivanu nagradu.

Ovan

Ovaj dan donosi preokret u vašem osjećaju sigurnosti. Utjecaj Mjeseca u Blizancima djelovat će na područje koje vas je dugo brinulo, a sada ćete primijetiti da se stvari konačno odvijaju u vašu korist.

Ovo je jasan dokaz da se vaša upornost isplatila. Sreća se 10. listopada otkriva kroz male pobjede koje se sada zbrajaju u značajan uspjeh.

To je nagrada za vašu unutarnju snagu i samopoštovanje. Ostali ste vjerni sebi i svojim odlukama, a sada svemir odgovara privlačenjem prilika koje potvrđuju da ste na pravom putu. Samo tako nastavite.

Lav

Stabilnost je sama po sebi bogatstvo, a 10. listopada doživjet ćete proboj koji će djelovati kao čisti dar sudbine. Svemir na ovaj dan odgovara na vašu hrabrost i odvažnost.

Ono što ste dugo vizualizirali odjednom će se činiti bliže nego ikad prije. Energija Mjeseca u Blizancima smiruje vašu vatrenu prirodu, tako što će vam pokazati da se dosljednost i strpljenje isplate.

Sreća koju ćete osjetiti nije samo vanjska, već i unutarnja. Prepoznajete da je briga o mentalnom zdravlju temelj svakog blagoslova, a ovaj dan to i potvrđuje.

To unutarnje bogatstvo stabilizira vas i daje vam snagu za sve buduće pobjede.

Vodenjak

Opadajući Mjesec u Blizancima usmjerava vašu pažnju na prave vrijednosti. Na ovaj dan, 10. listopada, sreća vas pronalazi na načine koje niste mogli ni zamisliti.

Ono što će vam se činiti kao puka slučajnost zapravo je rezultat usklađivanja vaših misli s pozitivnom energijom svemira. Ovaj dan nudi vam priliku da shvatite koliko je vaša jedinstvena perspektiva moćna.

Poznati ste po inovativnosti, a vaš blagoslov stiže kada u potpunosti prihvatite da je upravo vaša različitost ono što vas čini sretnima.

Svemir vas nagrađuje jer ste ostali autentični i vjerni sebi. Sreća koju primate nije slučajnost, već odraz vaše vlastite pozitivne energije.