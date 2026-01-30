Ovo su najmanje kompatibilni horoskopski parovi: Njihove veze osuđene su na propast

Bliži se Valentinovo, dan kada slavimo ljubav i romantiku, no mnogi se baš uoči tog datuma zapitaju jesu li sa svojom srodnom dušom ili je njihova veza osuđena na propast. Dok neki parovi djeluju kao da su stvoreni jedno za drugo, drugi se neprestano bore s razlikama koje se čine nepremostivima.

Astrologija nudi zanimljiv uvid u dinamiku odnosa, otkrivajući koji su znakovi prirodno usklađeni, a koji predstavljaju pravi astrološki izazov. Iako svaka veza ovisi o trudu i razumijevanju, zvijezde sugeriraju da su neki spojevi jednostavno teži od drugih.

Četiri horoskopska para se prema zvijezdama najteže slažu te njihovi romantični spoj često nailazi na prepreke.

Ovan i rak: Sudar vatre i vode

Ovo je jedan od najizazovnijih spojeva u zodijaku. Vatreni ovan je direktan, impulzivan i uvijek u pokretu, dok je vodeni Rak izrazito osjetljiv, oprezan i vođen dubokim emocijama.

Problem nastaje jer ovnova brutalna iskrenost i nestrpljivost lako povrijede raka, koji se tada povlači u svoj zaštitni oklop. Rak traži stalnu emocionalnu sigurnost i bliskost, što neovisni ovan često doživljava kao gušenje i ograničavanje slobode.

Njihove temeljne potrebe su toliko različite da veza zahtijeva golemo strpljenje s obje strane kako bi opstala.

Bik i vodenjak: Tvrdoglavost na kvadrat

Oba znaka pripadaju "fiksnim" znakovima, što znači da su izuzetno tvrdoglavi i teško mijenjaju mišljenje. Tu sličnosti prestaju. Zemljani bik teži stabilnosti, materijalnoj sigurnosti i predvidljivoj rutini.

S druge strane, zračni vodenjak je vizionar koji prezire pravila, obožava promjene i treba intelektualnu slobodu. Dok bik sanja o mirnoj večeri kod kuće, vodenjak želi istraživati nove ideje i družiti se s raznolikim ljudima.

Bik će vodenjaka smatrati emocionalno hladnim i nepouzdanim, dok će Vodenjaku Bik djelovati dosadno i posesivno.

Foto: Shutterstock

Blizanci i djevica: Kaos protiv reda

Iako oba znaka imaju istog vladara, Merkura, njihovi pristupi životu potpuno su suprotni. Blizanci su znatiželjni, prilagodljivi i lepršavi, vole istraživati brojne teme, ali rijetko zalaze u dubinu.

Djevica je, pak, analitična, metodična i posvećena detaljima. Ona će neprestano kritizirati blizančevu neorganiziranost i površnost, dok će blizancima smetati djevičina potreba za savršenstvom i kontrolom.

Njihov odnos često se pretvori u beskrajne rasprave bez prave emocionalne povezanosti.

Vaga i blizanci: Kad previše priče uništi spoj

Na prvi pogled, dva zračna znaka trebala bi se savršeno slagati. Iako će imati bezbroj tema za razgovor, njihov romantični spoj često nema snagu za uzlet. Problem je u pristupu.

Vaga spoju pristupa kao svečanom događaju, pazi na svaki detalj, od odjeće do zanimljivih tema. Društveni blizanac, s druge strane, na spoj može doći izravno s posla, usput i u žurbi prema sljedećem događaju.

Zbog te razlike u pristupu, vaga se osjeća podcijenjeno, a cijeli događaj gubi na romantičnoj težini. Iako komunikacija teče, nedostaje dublja povezanost.

Foto: Shutterstock

Lav i škorpion: Vječna borba za moć

Ovo je spoj dva izuzetno snažna i dominantna karaktera koji rijetko pristaju na kompromis. Vatreni Lav želi biti u centru pažnje, obožavan i javno priznat.

Vodeni škorpion, s druge strane, teži privatnosti, dubini i kontroli iz sjene. Lavova potreba za stalnim komplimentima škorpionu se može činiti površnom, dok škorpionova tajnovitost i intenzitet mogu iscrpiti lava.

Budući da su oba znaka fiksna, kada dođe do sukoba, nitko ne popušta, a veza se pretvara u neprestano nadmetanje.

Strijelac i jarac: Sloboda protiv discipline

Ovaj par utjelovljuje sukob vječnog optimizma i surovog realizma. Strijelac je avanturist koji vjeruje u sreću i ne podnosi stroge planove. Jarac je arhitekt zodijaka koji vjeruje isključivo u naporan rad, strukturu i dugoročne ciljeve.

U njihovoj vezi, strijelac će jarca doživljavati kao "kočničara" koji ubija svaku zabavu, dok će jarac strijelca smatrati neodgovornim i djetinjastim. Njihovi životni ritmovi i vrijednosti toliko su različiti da im je teško pronaći zajednički put.