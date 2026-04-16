Ovo su četiri najpokvarenija znaka: Majstori su manipulacije i mračnih igara, pazite ih se

Iako astrologiju mnogi smatraju pukom razbibrigom, a ne egzaktnom znanošću, milijuni ljudi diljem svijeta u njoj pronalaze objašnjenja za obrasce ljudskog ponašanja.

Svaki horoskopski znak nosi svoje vrline, no isto tako i svoju mračnu stranu. Neki su znakovi, prema astrološkim tumačenjima, skloniji manipulaciji, proračunatosti i osvetoljubivosti od drugih. Njihove negativne osobine ponekad mogu doći do izražaja na načine koji mogu povrijediti ili zbuniti ljude oko njih.

Manipulativno ponašanje definira se kao namjera kontroliranja ili utjecaja na druge na lukav i često nepošten ili sebičan način. Dok tu riječ obično vežemo uz narcise i sociopate, istina je da svatko od nas posjeduje sposobnost manipulacije kako bi došao do željenog cilja.

U nastavku donosimo pregled četiri znaka koji se u astrološkim krugovima najčešće spominju kao oni kojima je opasno stati na žulj.

Škorpion: Neprikosnoveni vladar tame

Ako postoji jedan znak koji se redovito nalazi na vrhu popisa najopasnijih i najmanipulativnijih, to je škorpion. Vladar ovog znaka je Pluton, planet povezan sa smrću, transformacijom i moći, što škorpionima daje urođenu sklonost intenzitetu, opsesiji i potrebi za kontrolom.

Oni su majstori skrivanja vlastitih namjera, a njihova strastvena priroda lako se može pretvoriti u mračnu osvetoljubivost ako se osjete izdanima.

Najveća manipulacija škorpiona leži u njihovoj sposobnosti da vas uvjere kako je okrenuti se protiv njih najveća pogreška koju možete napraviti. Zahtijevaju apsolutnu odanost, a ako je ne dobiju, sve tajne koje ste im povjerili više nisu sigurne.

Ne opraštaju lako i poznati su po tome što udarac uzvraćaju kada je za protivnika najbolnije, koristeći tuđe slabosti, osjećaje ili strahove kako bi postigli svoj cilj. Njihova lukavost i nemilosrdnost donijeli su im reputaciju najzlobnijeg znaka zodijaka.

Blizanci: Šarmantni lažljivci dvaju lica

Blizanci su poznati po svojoj komunikativnosti, inteligenciji i šarmu, no njihova dvojna priroda čini ih jednim od najnepredvidljivijih znakova. Njihova sposobnost prilagodbe svakoj situaciji čini ih izuzetno vještim manipulatorima koji mogu uvjeriti druge u gotovo sve što požele. Njihova glavna manipulativna tehnika je izvrtanje istine, odnosno laganje.

Svoje laži često racionaliziraju kao nužne za "više dobro", no zapravo ih koriste kao sredstvo za postizanje vlastitih ciljeva. Zbog njihove nestalne prirode, nikada ne možete biti sigurni s kojom "verzijom" blizanca razgovarate.

Lako mogu igrati dvostruku igru, a njihova sklonost tračanju i širenju glasina samo dodatno doprinosi njihovoj reputaciji. Toliko su vješti u svojim igrama da često nećete ni shvatiti da ste izmanipulirani sve dok ne bude prekasno.

Jarac: Hladan i proračunat strateg

Jarac je vođen ambicijom, a njihov hladan i proračunat pristup životu može djelovati zastrašujuće. Oni su pametni stratezi koji ne ulaze u bitke koje ne mogu dobiti i sposobni su nadmudriti gotovo svakoga.

Njihova glavna manipulativna taktika je potkopavanje tuđeg samopouzdanja. Koriste svoje znanje i stručnost kako bi se drugi osjećali glupo i nesposobno, čime ih lakše navode da slijede njihov plan.

Kada jarac želi uspjeti, spreman je "gaziti sve pred sobom". Iako možda nisu otvoreno zlobni poput škorpiona, njihova emocionalna distanca i sposobnost da donose odluke bez imalo sentimenta mogu duboko povrijediti druge.

S njima rijetko znate na čemu ste, jer svoje prave namjere vješto skrivaju dok u tišini rade na ostvarenju svojih ciljeva, ne mareći za kolateralne žrtve.

Lav: Arogantni vladar drame

Lavova nezaustavljiva potreba da uvijek bude u centru pažnje može ih učiniti napornima, ali i sklonima manipulaciji. Kada stvari ne idu onako kako su zamislili, lavovi postaju neugodni i spremni su na sve kako bi sačuvali svoj status zvijezde.

Njihova manipulacija često je suptilna; glumit će nevinost i svoje sebične postupke prikazivati kao nešto što je korisno za sve uključene.

Njihova arogancija i uvjerenje da su uvijek u pravu sprječavaju ih da prihvate kritiku ili tuđe mišljenje. Tko god im se nađe na putu do cilja, bit će jednostavno "pregažen" njihovim egom.

Koriste svoj šarm i karizmu kako bi druge pridobili na svoju stranu, a rasprava s njima često je uzaludna jer lav jednostavno ne prihvaća da nije u pravu.