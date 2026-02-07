Ovim znakovima srodna duša kuca na vrata: Stiže im prava eksplozija ljubavi do Valentinova

Veljača nije samo još jedan mjesec u kalendaru; astrolozi najavljuju da je riječ o razdoblju nabijenom snažnom energijom sudbinskih susreta.

Nakon užurbanog siječnja, veljača donosi kozmički reset za naša srca, pozivajući nas da budemo iskreni prema sebi i onome što uistinu želimo u ljubavi. Ključni planetarni tranziti stvaraju savršenu pozornicu za romantiku, a za četiri horoskopska znaka, zvijezde su se posložile tako da bi im mogle donijeti onaj najčarobniji susret, onaj sa srodnom dušom.

Glavni pokretač ove romantične oluje je Venera, planet ljubavi, koja desetog veljače ulazi u sanjivi znak Riba, pojačavajući intuiciju, romantiku i emocionalnu osjetljivost. Istovremeno, snažna energija pomrčine Sunca u Vodenjaku, koja slijedi 18. veljače, osjećat će se tjednima unaprijed, djelujući kao magnet za karmičke veze.

Ako ste se pitali je li ovo vaša godina za ljubav, za ova četiri znaka odgovor bi mogao biti potvrdan.

Ribe: Vrijeme je za romantičnu magiju

Za ribe, veljača je mjesec u kojem se vraćaju kući. Ulaskom Venere u njihov znak desetak dana prije Valentinova, ribe postaju neodoljivo šarmantne i magnetski privlačne. Njihova prirodna intuicija i empatija sada su na vrhuncu, omogućujući im da prepoznaju duboke, duševne veze gotovo trenutno.

Astrolozi predviđaju da će se ribe osjećati kao da su napokon na svom terenu, gdje se ljubav ne mora objašnjavati, već se jednostavno osjeća.

Tijekom ovog razdoblja, tarot karte sugeriraju da je ključno vjerovati unutarnjem glasu. Umjesto da analiziraju partnera kao zagonetku, ribe bi se trebale prepustiti osjećaju i duhovnoj povezanosti.

Susret sa srodnom dušom najvjerojatniji je u okruženju koje potiče njihovu kreativnu i sanjarsku prirodu, poput umjetničkih događanja, koncerata ili kroz neočekivane, duboke razgovore koji se protežu do kasno u noć. Za ribe, ljubav ovog Valentinova neće biti samo osjećaj, već cjelokupno iskustvo koje prožima dušu.

Foto: Chatgpt

Bik: Potraga za stabilnošću dobiva sretan kraj

Bikovi cijene odanost i dugoročnu predanost, a veljača 2026. donosi im prilike upravo za takve, smislene odnose. Početkom mjeseca, Venera tvori harmoničan aspekt s Neptunom, otvarajući bikovima put prema ljubavi koja je istovremeno duhovna i čvrsto utemeljena u stvarnosti.

Ovo nije godina za prolazne avanture, već za pronalazak partnera koji dijeli njihove temeljne životne vrijednosti i pruža osjećaj emocionalne sigurnosti.

Njihova srodna duša bit će netko tko razumije njihovu potrebu za utočištem i udobnošću. Veza će se graditi polako, ali sigurno, temeljena na povjerenju i međusobnom poštovanju.

Zvijezde sugeriraju da bi bikovi mogli upoznati tu posebnu osobu u krugu bliskih prijatelja, preko obitelji ili na nekom mirnom okupljanju gdje se osjećaju opušteno. Ovog Valentinova, bikovi će shvatiti da je najveći izraz ljubavi osjećaj da ste sigurni i voljeni upravo onakvi kakvi jeste.

Vodenjak: Sudbinski susret koji mijenja sve

Sretan rođendan, vodenjaci! Vaša sezona donosi više od slavlja; donosi kozmičku intervenciju. Pomrčina Sunca u vašem znaku sedamnaestog veljače djeluje kao snažan magnet za sudbinske, gotovo karmičke susrete, a njezina se energija osjeća tjednima unaprijed.

Ovo je razdoblje kada se Vodenjaci osjećaju kao potpuno nove osobe, spremne svijetu pokazati svoju autentičnu, pa i ekscentričnu stranu. Upravo ta hrabrost da budu svoji privući će im osobu koja ih istinski razumije.

Romansa koja im se sprema mogla bi se činiti kao "greška u sustavu", susret koji je toliko neočekivan i sudbinski da ga je nemoguće racionalno objasniti.

Vodenjaci će privlačiti ljude koji su intelektualno stimulativni i koji cijene njihovu potrebu za slobodom unutar veze. Za slobodne Vodenjake, ovo je jedan od najboljih mjeseci u godini za upoznavanje nekog novog. Dovoljno je da budu svoji, a prava osoba će ih primijetiti.

Foto: Chatgpt

Rak: Iscjeljenje otvara vrata pravoj ljubavi

Emotivni rakovi u veljači uživaju posebnu zaštitu i sreću zahvaljujući podršci Jupitera u njihovom znaku. Ovaj tranzit donosi iscjeljenje starih emocionalnih rana, čineći ih spremnima za novi, zdravi početak. Mjesec ljubavi potiče rakove da otvore svoje srce, što im olakšava prepoznavanje znakova koji upućuju na srodnu dušu.

Njihova potraga za partnerom koji pruža osjećaj "doma" sada je pod sretnom zvijezdom. Srodna duša za raka u 2026. godini bit će netko tko razumije njihovu emocionalnu dubinu bez potrebe za puno riječi.

To je osoba koja će im pružiti sigurnost i utjehu, netko uz koga će se osjećati potpuno sigurno da pokažu svoju ranjivost. Susret je moguć na mjestima koja su povezana s mirom i tradicijom, poput knjižnica, ugodnih kafića ili mirnih obiteljskih okupljanja.

Za rakove, ljubav ovog Valentinova donosi osjećaj da su napokon pronašli svoje sigurno utočište.