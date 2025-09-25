Ovi znakovi imaju najviše šanse osvojiti na lutriji do 2. listopada: Jeste li među sretnicima?

Dok se jesen polako ušuljava u naše živote, a lišće mijenja boje, mnogi od nas sanjare o velikoj promjeni - možda onoj koja dolazi u obliku dobitnog listića na lutriji. Iako je sreća u igrama na sreću nepredvidiva, astrologija nudi zabavan uvid u to tko bi mogao imati kozmičku prednost.

Ulazak u listopad donosi posebnu energiju, a za četiri horoskopska znaka, zvijezde se poravnavaju na način koji bi im do 2. listopada mogao donijeti neočekivani financijski dobitak.

Bilo da se radi o urođenoj intuiciji, sklonosti riziku ili jednostavno o sretnim datumima, ovi znakovi imaju razloga za optimizam. Ako pripadate jednom od njih, možda je pravo vrijeme da poslušate svoj unutarnji glas i odigrate svoje sretne brojeve.

Ribe (19. veljače – 20. ožujka)

Ribe se često smatraju najsretnijim znakom zodijaka kada je riječ o lutriji, a statistike pokazuju da upravo one najčešće osvajaju značajne dobitke.

Poznate po svojoj izvanrednoj intuiciji, ribe često imaju "osjećaj" koji ih vodi do pravih brojeva. Početak listopada, a posebno 2. listopada, za njih je iznimno sretan datum koji pojačava njihovu prirodnu sklonost privlačenju sreće.

Ako ste riba, sada je trenutak da vjerujete svojim snovima i predosjećajima. Vaša urođena suosjećajnost znači da bi dobitak za vas bio više od osobnog bogaćenja; vjerojatno biste ga iskoristili da pomognete obitelji, prijateljima i onima kojima je to potrebno.

No, pripazite na svoju velikodušnu prirodu. Nakon dobitka, mogli biste se naći okruženi ljudima s "briljantnim" poslovnim idejama, stoga je važno zadržati dozu opreza.

Sretni brojevi za listopad (Mega Millions): 3, 4, 9, 11, 26, 10

Foto: Pixabay

Blizanci (21. svibnja – 20. lipnja)

Svestrani i znatiželjni blizanci nalaze se visoko na ljestvici sretnih dobitnika. Njihov oštar um i ljubav prema eksperimentiranju mogli bi im donijeti prednost.

Za razliku od drugih znakova koji se drže istih brojeva, blizanci će isprobavati različite strategije, kombinirati datume rođenja, registarske oznake i brojeve koji im se pojave u snu.

Upravo ta fleksibilnost, u kombinaciji sa sretnim datumom 2. listopada, mogla bi im donijeti jackpot. Ako blizanac osvoji na lutriji, slijedi kaos, ali onaj zabavni.

Vjerojatno će pokrenuti pet različitih projekata odjednom: podcast, neprofitnu udrugu, YouTube kanal i možda čak pokušati kupiti manji sportski klub.

Njihova društvena priroda znači da će dobitak sigurno podijeliti s velikim krugom ljudi, zbog čega su često dio grupnih uplata listića s kolegama i prijateljima.

Sretni brojevi za listopad (Powerball): 15, 16, 21, 23, 28, 17

Strijelac (22. studenog – 21. prosinca)

"Idi na sve ili ništa" moto je svakog strijelca, a njihov vječni optimizam i spremnost na rizik čine ih prirodnim kandidatima za igre na sreću. Za Strijelce, sam čin igranja je avantura.

Početak mjeseca donosi im posebnu sreću, s 1. listopadom kao njihovim ključnim datumom. Njihovo nepokolebljivo uvjerenje da će se stvari riješiti u njihovu korist moglo bi se upravo tada materijalizirati.

Kada strijelac osvoji jackpot, prva stvar koju će učiniti jest rezervirati avionsku kartu u jednom smjeru za "bilo gdje osim ovdje". Novac za njih predstavlja slobodu i priliku za istraživanje svijeta.

Očekujte da će sponzorirati utrke deva, pokrenuti putopisni vlog pod nazivom "Loto Nomadi" i zaboraviti platiti porez. Možda će potrošiti sve što su osvojili, ali će zauzvrat imati nevjerojatne priče i uspomene za cijeli život.

Sretni brojevi za listopad (Mega Millions): 3, 25, 26, 30, 36, 8

Foto: Pixabay

Vaga (23. rujna – 22. listopada)

Vage su poznate po svojoj ljubavi prema harmoniji, ravnoteži i pravdi, ali i po neodlučnosti. Međutim, kada je sreća u pitanju, 2. listopad mogao bi biti dan kada će sve sjesti na svoje mjesto.

Vage su iznimno društvene i velikodušne, pa je vjerojatno da će dobitak podijeliti sa svima koje vole, od roditelja i braće do konobara koji im je dao kompliment.

Njihova želja da udovolje svima mogla bi ih dovesti u nevolje, ali njihova prva reakcija na dobitak bila bi organiziranje spektakularne večere za sve prijatelje. Tjednima bi vagale koju kuću za odmor kupiti, a na kraju bi osoblje restorana nagradile napojnicom od 10.000 eura "jer je atmosfera bila dobra".

Novac možda neće riješiti njihovu neodlučnost, ali će im svakako omogućiti da u njoj uživaju sa stilom.

Sretni brojevi za listopad (Powerball): 11, 16, 24, 34, 44, 7