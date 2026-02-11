Ove stvari nipošto nemojte poklanjati za Valentinovo: Navodno donose prekide i tugu u vezi

Valentinovo je pred vratima, a s njim i slatka muka odabira savršenog poklona kojim ćemo voljenoj osobi pokazati koliko nam znači. Dok su police trgovina preplavljene crvenim srcima, plišanim medvjedićima i bombonijerama, mnogi će se odlučiti za nešto osobnije i trajnije.

No, jeste li znali da se iza nekih od najpopularnijih darova kriju stara narodna vjerovanja i praznovjerja koja im pripisuju moć da naruše sklad u vezi?

Iako živimo u modernom dobu, priče o "ukletim" poklonima prenose se generacijama i stvaraju tihu nelagodu. Od Kine i Japana do europskog folklora, kulture diljem svijeta dijele slična upozorenja o predmetima koji navodno donose nesreću.

Bilo da ste praznovjerni ili samo želite igrati na sigurno, donosimo vam popis poklona koje biste, prema starim vjerovanjima, trebali zaobići u širokom luku.

Oštri predmeti koji 'režu' vezu

Jedno od najraširenijih vjerovanja odnosi se na poklanjanje oštrih predmeta. Vrhunski set kuhinjskih noževa za partnera koji obožava kuhati ili elegantne škare za nekoga tko se bavi kreativnim radom naizgled su promišljen i praktičan dar.

Međutim, folklor, osobito onaj japanski i europski, nalaže da takvi predmeti simbolički "presijecaju" prijateljske i ljubavne veze. Vjeruje se da darivanje noža ili škara priziva svađe, sukobe i konačni razlaz.

Srećom, za one koji su već kupili takav poklon, postoji jednostavan trik za neutralizaciju loše sreće. Osoba koja prima dar trebala bi vam zauzvrat dati novčić. Tim se činom poklon simbolički pretvara u kupnju, čime se, kako kažu vjerovanja, poništava negativan utjecaj.

Foto: Shutterstock

Odbrojavanje do prekida: Zašto sat nije dobar izbor?

Sat je bezvremenski dar koji simbolizira eleganciju i uspjeh. Ipak, u mnogim kulturama smatra se jednim od najgorih poklona za partnera. Praznovjerje kaže da poklanjanje sata započinje odbrojavanje vremena do kraja veze. Svaki otkucaj kazaljke navodno približava trenutak rastanka, a vjeruje se da će ljubav prestati onoga trenutka kada sat stane.

U nekim azijskim kulturama simbolika je još mračnija; na kantonskom jeziku izraz za "pokloniti sat" zvuči identično kao izraz za "prisustvovati sprovodu", što ga čini apsolutno neprihvatljivim darom. Indijska vedska astrologija također upozorava na darivanje satova, povezujući vrijeme s planetom Saturnom koji može donijeti prepreke i nevolje.

Cipele za odlazak i parfem koji ispari

Dvije kategorije iznimno popularnih poklona, cipele i parfemi, također nose teret negativnih vjerovanja. Prema takozvanoj "teoriji cipela", koja je ponovno postala popularna na društvenim mrežama, darivanje cipela partneru zapravo je poziv da "odšeta" iz vašeg života.

Simbolika je jasna: cipele služe za hodanje i odlazak, pa se njihovim poklanjanjem otvara put prema prekidu.

Slična priča prati i parfeme. Iako se čine kao savršen romantičan dar, neka vjerovanja kažu da ljubav i privlačnost nestaju jednako brzo kao što miris parfema ishlapi s kože.

U indijskoj tradiciji, darivanje parfema smatra se lošom srećom, dok kineska vjerovanja idu korak dalje i tvrde da miris može privući druge osobe i tako dovesti do prekida.

Foto: Shutterstock

Pokloni koji prizivaju suze i tugu

Postoje i darovi koji su izravno povezani sa suzama i boli. Elegantne platnene maramice, nekada simbol romantike, danas se smatraju lošim znakom. Vjeruje se da su one namijenjene brisanju suza, pa njihovo poklanjanje predviđa buduću tugu i patnju u vezi.

Biseri, unatoč svojoj ljepoti i eleganciji, nose nadimak "suze mora" ili "udovičine suze". Prema legendi, svaki darovani biser predstavlja jednu suzu koju će osoba isplakati.

Zbog toga se tradicionalno izbjegavaju kao dar, osobito u zaručničkom prstenju. Ipak, valja napomenuti da u nekim kulturama, poput grčke, biseri simboliziraju bračni sklad, dok u Kini predstavljaju ženstvenu gracioznost.