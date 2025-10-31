U Hrvatskoj crne mačke donose nesreću, a u ostatku Balkana kriju još strašnija praznovjerja

Prelazak crne mačke preko puta jedan je od najpoznatijih i najžilavijih znakova loše sreće, praznovjerje duboko utkano u kulturni mozaik Balkana.

Od seoskih puteva u Hrvatskoj do gradskih ulica Srbije i planinskih staza Albanije, susret s crnom mačkom izaziva gotovo instinktivnu reakciju - oprez, a ponekad i strah. Iako živimo u 21. stoljeću, ovo drevno vjerovanje opstaje kao fascinantan dio pučke tradicije koji povezuje narode regije unatoč njihovim razlikama.

Srednjovjekovni korijeni straha

Putovanje crne mačke od cijenjenog bića do simbola zla dugo je i složeno. U drevnom Egiptu sve su mačke, uključujući i crne, smatrane božanskim stvorenjima i simbolima sreće. Međutim, situacija se drastično promijenila u srednjovjekovnoj Europi. S jačanjem kršćanstva, mačke su se počele povezivati s poganskim ritualima, vještičarenjem i crnom magijom.

Ključni trenutak dogodio se 1233. godine kada je papa Grgur IX. u dokumentu "Vox in Rama" crne mačke opisao kao utjelovljenje đavla.

Taj je dekret potaknuo stoljeća progona, ne samo vještica već i njihovih navodnih družica - crnih mačaka. Vjerovalo se da je crna mačka koja prelazi put zapravo prerušena vještica ili demon koji stvara zlu barijeru između čovjeka i Boga, čime prekidaju njegov put prema spasenju.

Upravo se to vjerovanje proširilo i ukorijenilo diljem Europe, pa tako i na Balkanu.

Odjeci vjerovanja u Hrvatskoj, Srbiji i Albaniji

Iako dijele zajednički korijen praznovjerja, kulture na Balkanu imaju svoje specifičnosti u tumačenju ovog znaka.

U Hrvatskoj, vjerovanje da crna mačka donosi nesreću jedno je od najpoznatijih. Smatra se da njezin prelazak preko puta predstavlja zlokoban predznak, a starije generacije, posebno u ruralnim dijelovima zemlje, i danas će zastati ili promijeniti smjer kako bi izbjegle "urok".

Ovo je vjerovanje dio šireg spektra pučkih vjerovanja koja su se stoljećima prenosila s koljena na koljeno, a koja etnologija danas naziva "pučkim vjerovanjima" umjesto zastarjelog izraza "praznovjerje".

Slična situacija je i u Srbiji, gdje je praznovjerje također snažno prisutno, osobito u ruralnim područjima. Ondje se crna mačka smatra prerušenom vješticom ili demonom.

Foto: Shutterstock

Iako je Srbija većinski pravoslavna zemlja, tragovi starih slavenskih poganskih vjerovanja još uvijek su vidljivi u folkloru, a crna mačka ostaje snažan simbol loše sreće.

U Albaniji je vjerovanje jednako rašireno. Ako nekome tko je krenuo na put crna mačka prijeđe stazu, smatra se da je najbolje odmah se vratiti kući jer bi u suprotnom moglo doći do nesreće.

Zanimljivo je da, unatoč ovom negativnom predznaku, u nekim legendama iz sjevernoalbanskih planina mačke općenito uživaju poštovanje, što ukazuje na slojevitost narodnih predaja.

Rituali za poništavanje nesreće

Strah od loše sreće koju donosi crna mačka potaknuo je razvoj čitavog niza obrambenih rituala. Najčešća reakcija diljem Balkana jest promjena smjera kretanja. Ako to nije moguće, ljudi pribjegavaju drugim metodama "poništavanja" uroka: