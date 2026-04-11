Ova četiri znaka prvi su na listi dobivanja otkaza: Njihovo ponašanje odbija svakog šefa

Gubitak posla jedno je od najstresnijih životnih iskustava. Bilo da se radi o "smanjenju troškova", "restrukturiranju tima" ili staromodnom otkazu, osjećaj je rijetko ugodan.

Dok su razlozi za prekid radnog odnosa najčešće objektivne prirode, astrolozi tvrde da određeni obrasci ponašanja povezani s horoskopskim znakovima mogu neke ljude učiniti sklonijima konfliktima na radnom mjestu ili čak autosabotaži.

Iako su marljivost i profesionalnost ključni za uspjeh, karakterne crte poput impulzivnosti, pretjerane kritičnosti ili otpora prema autoritetu mogu biti kamen spoticanja.

U svijetu korporativnih pravila i neformalnih kodeksa ponašanja, neki se znakovi jednostavno snalaze lošije od drugih. Prema astrološkim analizama, četiri horoskopska znaka se posebno ističu kao kandidati kojima se najčešće "zahvaljuje na suradnji".

Ovan: Impulzivnost kao prečac do izlaznih vrata

Ovnovi su poznati po svojoj neiscrpnoj energiji i prodornosti. Kada su motivirani, mogu pomaknuti planine i završiti zadatke prije nego što im ih itko i dodijeli.

Problem, međutim, nastaje zbog njihove prirode - Ovnovima je fitilj često kraći od prosjeka, a jezik brži od pameti. Fizički im je gotovo nemoguće prešutjeti ono što misle, što ih u korporativnom okruženju redovito dovodi u nevolje.

Njihova urođena nestrpljivost i potreba da budu prvi i u pravu čine ih izrazito lošim kandidatima za poslove koji zahtijevaju diplomaciju i slijeđenje protokola.

Ovan se neće ustručavati izravno suprotstaviti šefu ako smatra da je odluka pogrešna ili da proces predugo traje. Dok oni to vide kao iskrenost i efikasnost, nadređeni to često tumače kao drskost i nepoštivanje hijerarhije.

Njihova impulzivnost može dovesti do nepromišljenih odluka, poput slanja oštrog e-maila u afektu ili čak, u šali rečeno, slupavanja službenog automobila jer vole testirati granice.

Djevica: Perfekcionizam koji se pretvara u samouništenje

Na prvi pogled, djevica se čini kao idealan zaposlenik. Vrijedne su, pedantne i posvećene detaljima do te mjere da graniči s opsesijom. One su radnici koji će ostati duže kako bi ispravili i najmanju pogrešku. Pa gdje onda nastaje problem? Upravo u njihovoj kritičnoj prirodi i potrebi za savršenstvom.

Djevice iste visoke standarde koje primjenjuju na sebe očekuju i od drugih, uključujući kolege i šefove. Kada djevica procijeni da netko ne radi posao kako treba, neće se libiti to i reći - često bez filtera i diplomatskog takta. Njihova potreba da dokažu da su u pravu može narušiti timsku dinamiku.

No, okidač za njihovu propast najčešće je osjećaj da njihov trud nije cijenjen. Ako se osjećaju podcijenjeno ili iskorišteno, djevice postaju majstori pasivne agresije.

U stanju su svjesno ili nesvjesno stvoriti konflikt kao svojevrsnu izlaznu strategiju, sabotirajući projekt ili odnose u timu sve dok otkaz ne postane neizbježan.

Vodenjak: Buntovnik s razlogom (koji šef ne razumije)

Vodenjaci su inovatori, vizionari i rođeni individualci. Njihov um radi sto na sat, uvijek tražeći nove, bolje i nekonvencionalne načine za rješavanje problema.

Upravo te kvalitete čine ih neprikladnima za stroge korporativne strukture. Vodenjak prezire autoritet samo radi autoriteta i ne podnosi besmislena pravila i birokraciju.

Oni se jednostavno ne mogu natjerati da slijede protokol ako ga smatraju glupim ili neučinkovitim. Njihova buntovna priroda često ih stavlja na "crnu listu" menadžmenta. Neće se ustručavati javno prozvati loše vodstvo ili nepravedne uvjete rada.

Uz to, često posjeduju određeni osjećaj intelektualne superiornosti, zbog čega teško prihvaćaju naređenja od ljudi koje ne smatraju kompetentnima.

Dok vodenjak sebe vidi kao borca za napredak, šefovi ga vide kao problematičnog zaposlenika koji potkopava sustav. Najbolje funkcioniraju kao poduzetnici ili slobodnjaci, jer pokoravanje pravilima jednostavno nije u njihovom genetskom kodu.

Ribe: Sanjarenje na poslu i bijeg od stvarnosti

Emotivne i intuitivne ribe mogu biti iznimno kreativni i empatični članovi tima, no kruti korporativni svijet za njih je često previše. Kao najveći sanjari zodijaka, ribe imaju problema s koncentracijom na zadatke koji im nisu kreativno poticajni ili emocionalno ispunjujući.

Kada im posao postane dosadan ili se osjete iskorišteno, one se ne suočavaju s problemom, već bježe - mentalno i emocionalno. Produktivnost im drastično pada, počinju kasniti, raditi greške i općenito djeluju kao da su "glavom u oblacima". Ribe su poznate po izbjegavanju sukoba, pa umjesto da daju otkaz, često nesvjesno stvaraju scenarij u kojem će dobiti otkaz.

Na taj način izbjegavaju ulogu "negativca" koji napušta tim. Njihova osjetljivost na uredsku politiku i oštru kritiku dodatno ih gura prema rubu, gdje otkaz postaje ne samo mogućnost, već i olakšanje.