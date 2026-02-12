Ova četiri znaka gorko će se razočarati za Valentinovo: Pokloni će ih jednostavno zaobići

Dok se jedni pripremaju za najromantičniji dan u godini, drugi ga svjesno ili nesvjesno zaobilaze. Valentinovo 2026. godine nosi posebnu energiju koja potiče iskrenost i emocionalnu svijest, no astrološki tranziti otkrivaju da neće svi znakovi plutati na oblaku ružičaste romantike.

Značajan ulazak Saturna, planeta discipline i ograničenja, u znak Ovna upravo oko Dana zaljubljenih donosi energiju ozbiljnosti i preispitivanja odnosa.

Za neke će to značiti produbljivanje veza, no za četiri horoskopska znaka, zvijezde predviđaju da će ih pokloni vrlo vjerojatno zaobići. Ne radi se nužno o nedostatku ljubavi, već o spletu kozmičkih okolnosti i unutarnjih prioriteta.

Djevica: U potrazi za istinom, a ne za darovima

Za analitične djevice, Valentinovo 2026. dolazi u vrijeme velikog emocionalnog "čišćenja". Fokus im nije na materijalnim gestama, već na kristalnoj jasnoći u odnosima.

Mnoge djevice nalaze se na kraju jednog dugogodišnjeg ciklusa, gdje traže istinsku povezanost i emocionalnu sigurnost kroz razgovor, a ne kroz kutije čokolada.

Njihova poznata težnja perfekcionizmu ove će godine biti usmjerena na kvalitetu veze. Ako partner ne nudi dubinu i razumijevanje koje djevica smatra nužnim, radije će ignorirati cijeli praznik nego sudjelovati u nečemu što doživljavaju kao površno.

Neće se ustručavati preskočiti proslavu ako osjete da veza nije "savršena" ili autentična. Stoga, izostanak poklona može biti posljedica njihove vlastite odluke da ne sudjeluju u nečemu što ne smatraju iskrenim.

Jarac: Posao ispred ruža

Pouzdani i ambiciozni jarčevi u veljači 2026. bit će pod velikim pritiskom poslovnih obaveza. Njihov vladar Saturn, zajedno s utjecajem Neptuna, stavlja fokus na karijeru i financijsku stabilnost, gurajući romantiku u drugi plan.

Poznati kao radoholičari, Jarčevi bi mogli jednostavno zaboraviti na kupnju poklona ili, u svom praktičnom duhu, dogovoriti se s partnerom da ove godine preskoče nepotrebne troškove.

Njihova se ljubav 2026. godine izražava kroz dosljednost, pouzdanost i građenje sigurne budućnosti, a ne kroz bukete cvijeća. Partner koji to razumije cijenit će njihovu predanost na drugim poljima.

Jarac će biti impresioniraniji ako im netko pomogne s obavezama nego ako im napiše romantičnu pjesmu, stoga tradicionalni darovi za njih gube na važnosti.

Ovan: Ledeno doba za vatreni znak

Impulzivni i strastveni ovan doživjet će pravi energetski preokret. Saturn, planet koji donosi ozbiljnost i testira strpljenje, ulazi u njihov znak upravo oko Valentinova.

Ta hladna energija natjerat će ih da preispitaju svoje odnose i vlastito ponašanje. Faza u kojoj "ego i nestrpljivost više ne prolaze" mogla bi ih učiniti neuobičajeno distanciranima i zamišljenima.

Partneri bi mogli biti zbunjeni ovom naglom promjenom, zbog čega bi se mogli povući i odustati od romantičnih gesta, ne znajući kako pristupiti novom, ozbiljnijem Ovnu.

Fokus ovnova bit će na dugoročnim ciljevima i osobnom rastu, a ne na trenutnom zadovoljstvu i zabavi. Izostanak poklona bit će odraz ove duboke unutarnje transformacije.

Blizanci: Nemir u komunikaciji kvari romantiku

Komunikativni blizanci ove će se godine suočiti s izazovima u razgovoru s partnerom. Prognoze za sredinu veljače 2026. ukazuju na sklonost sumnjičavosti, kritiziranju, pa čak i ljubomori.

Zbog ove "teške" i svadljive energije, komunikacija bi mogla postati napeta, a partneri bi se mogli povući kako bi izbjegli daljnje konflikte. U takvoj atmosferi, kupnja poklona djeluje kao riskantan potez koji bi mogao izazvati novu raspravu.

Iako će blizanci i dalje cijeniti intelektualnu povezanost, unutarnji nemir otežat će im njezino ostvarivanje. Njihova poznata prevrtljivost mogla bi doseći vrhunac, ostavljajući partnera u nedoumici oko toga što blizanac uopće želi, što često rezultira odustajanjem od bilo kakvog darivanja.