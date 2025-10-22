Neptun se vratio u Ribe: Ovi horoskopski znakovi su na udaru kozmičke magle i velikih istina

Magla se podiže, ali ono što otkriva moglo bi promijeniti sve. Planet snova, iluzija i duhovnosti, Neptun, 22. listopada vratio se u znak Riba u svom retrogradnom hodu.

Ovaj kozmički događaj označava posljednji Neptunov boravak u svom vladajućem znaku u našim životima, jer se sljedeći put vraća tek za 165 godina.

Do 26. siječnja 2026. godine, kada će konačno prijeći u Ovna, čeka nas intenzivno razdoblje suočavanja s istinama koje smo dugo ignorirali.

Neptun je u Ribama boravio proteklih 14 godina, od 2011. godine, kada je otvorio vrata kolektivnoj svijesti prema misticizmu, astrologiji, manifestaciji i alternativnim metodama liječenja.

No, taj je sanjivi tranzit istovremeno zamaglio granicu između stvarnosti i idealiziranih fantazija. Sada, u svom posljednjem retrogradnom plesu, Neptun skida ružičaste naočale i tjera nas da se suočimo s iluzijama koje smo gajili o ljubavi, karijeri, sebi i svijetu oko nas.

Posljednji ples s iluzijama

Ovaj povratak u duboke, duhovne vode Riba povlači nas natrag u ono što smo mislili da smo iscijelili, prerasli ili pobjegli od toga. To je poput ponovnog susreta sa starom pričom, ali ovoga puta s potpuno novim, bistrijim pogledom.

Razdoblje do 10. prosinca, kada Neptun kreće direktno, bit će posebno dezorijentirajuće, ali i božanstveno. Stare fantazije mogu isplivati na površinu, ne da nas povuku na dno, već da nam pomognu uvidjeti gdje smo potencijal zamijenili za istinu.

Znakovi u epicentru promjena

Iako će svi osjetiti utjecaj ovog moćnog tranzita, četiri znaka zodijaka, poznati kao promjenjivi znakovi, naći će se u samom epicentru kozmičkih promjena.

Njihova prilagodljiva priroda bit će na najvećem testu, a suočavanje s istinom bit će najintenzivnije.

Foto: Shutterstock

Ribe (19. veljače – 20. ožujka): Buđenje iz vlastitog sna

Za vas, ribe, ovo je poziv na buđenje od kojeg se ne može pobjeći. Neptun, vaš vladajući planet, vraća se kući i osvjetljava sve iluzije koje ste grčevito držali - o sebi, o budućnosti vaše veze, o prijateljstvima koja crpe energiju.

Čini se kao da se sve ruši, ali astrolozi uvjeravaju da se u tim ruševinama rađa vaša istinska čarolija. Uloge koje ste igrali i maske koje ste nosili otapaju se, ostavljajući vas autentičnima i spremnima za novi, čisti početak.

Blizanci (21. svibnja – 20. lipnja): Karijerne fantazije na testu

Neptunov povratak baca oštro svjetlo na jaz između vaših profesionalnih snova i trenutne stvarnosti. Taj mentor koji se činio nepogrešivim? Posao iz snova za kojim ste tragali?

Povišica za koju ste mislili da je sigurna? Ovaj tranzit razdvaja čvrste temelje od kule od karata. Vrijeme je da shvatite da možete učiniti bilo što, ali ne i sve. Sada morate usmjeriti svoje resurse na ono što je autentično, a ne samo ambiciozno. Prave će vrijednosti isplivati na površinu.

Foto: Shutterstock

Djevica (23. kolovoza – 22. rujna): Ogledalo u odnosima

Vaš sektor odnosa je preplavljen Neptunovom energijom, djevice. Vjerojatno ste se ljuljali između idealiziranja i pretjeranog kritiziranja bliskih osoba. Sada je vrijeme da shvatite da vaši odnosi ne moraju biti savršeni, ali moraju biti hranjivi.

Veza može djelovati poput ogledala iz kojeg ne možete skrenuti pogled. Obratite pozornost na obrasce koji se ponavljaju, jer sada imate moć da ih prepišete. Ako vas nešto ne iscjeljuje, onda vas krade.

Strijelac (22. studenog – 21. prosinca): Suočavanje s korijenima

Vaši korijeni, dom i obiteljska priča dobivaju dozu brutalne iskrenosti. Neptun je zamutio vaše četvrto polje doma, jer vas ostavlja s pitanjima o tome odakle dolazite i kako vas je to možda usmjerilo na krivi put.

Sada se neugodne istine vraćaju kući. Koje ste neriješene obiteljske dinamike unijeli u svoje sadašnje odnose? Ne možete pobjeći od svojih korijena, ali ako ste voljni raditi na otkrivanju i raspetljavanju, vaša buduća putovanja bit će bogata nagrada, a ne jeftin bijeg.

Kako preživjeti kozmičku oluju?

Ključ za preživljavanje ovog dezorijentirajućeg razdoblja leži u prizemljenju kroz komunikaciju i emocionalnu iskrenost. Ako vam se nešto čini čudnim, pitajte.

Otvorenost i jasnoća su čin suosjećanja u ovim izazovnim vremenima. Budite svjesni da su svi dodatno osjetljivi, stoga udahnite duboko prije reakcije. Ovo nije vrijeme za gubljenje u fantaziji, već za ponovno otkrivanje unutarnje istine.

Dopustite si da osjetite, da otpustite i da rastete. Magija je već u vama; Neptun u Ribama samo pojačava njezin zvuk.