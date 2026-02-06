Merkur ulazi u Ribe, a ovim znakovima donosi poplavu emocija: Nema što ih neće snaći

Početkom veljače očekuje nas značajna astrološka promjena koja će obojiti našu komunikaciju, misli i svakodnevne interakcije potpuno novim, sanjivim tonovima. Planet komunikacije i logike, Merkur, 6. veljače 2026. godine napušta intelektualni i objektivni znak vodenjaka te ulazi u intuitivne i maglovite vode Riba.

Ovo nije tek uobičajeni tranzit; zbog svog retrogradnog hoda koji slijedi, Merkur će se u Ribama zadržati neuobičajeno dugo, sve do sredine travnja, dajući nam dovoljno vremena da zaronimo duboko u svijet osjećaja, mašte i podsvijesti.

Merkur se u znaku riba nalazi u svom izgonu i padu, što znači da se planet zadužen za činjenice, analizu i preciznost ne osjeća nimalo ugodno.

Njegova energija ovdje ne može funkcionirati na uobičajen, linearan način. Umjesto toga, pozvani smo da logiku privremeno stavimo u drugi plan i dopustimo da nas vode intuicija, empatija i kreativna inspiracija. Ipak, ovaj period nosi i svoje izazove, a četiri horoskopska znaka osjetit će ih najintenzivnije.

Što donosi vladavina snova i intuicije?

Dok Merkur plovi ribama, kolektivna komunikacija postaje mekša, suosjećajnija, ali i znatno nejasnija. Razgovori prestaju biti usmjereni na suhe podatke, a više se oslanjaju na neverbalne znakove, ton i emocionalnu poruku koja se krije "između redaka".

Ovo je vrijeme kada jedna pjesma, slika ili film mogu reći više od tisuću precizno sročenih rečenica. Naše misli postaju fluidnije, mašta buja, a snovi postaju živopisniji i ispunjeni važnim porukama iz podsvijesti.

Ovaj tranzit je izuzetno povoljan za sve umjetničke i duhovne aktivnosti. Pisanje poezije, slikanje, glazba, meditacija ili vođenje dnevnika snova mogu donijeti duboke uvide i emocionalno iscjeljenje. Lakše ćemo se povezivati s drugima na dubljoj, duhovnoj razini, pokazujući više razumijevanja i suosjećanja.

Međutim, izazovi su jednako prisutni. Sklonost nesporazumima, zaboravnosti, gubljenju važnih papira i donošenju odluka temeljenih na iluzijama bit će pojačana.

Poseban oprez bit će potreban tijekom retrogradne faze Merkura, koja traje od 26. veljače do 20. ožujka. U tom je razdoblju preporučljivo izbjegavati potpisivanje važnih ugovora, kupovinu tehnike i započinjanje novih projekata. Umjesto toga, fokus bi trebao biti na preispitivanju, ispravljanju i dovršavanju započetog.

Foto: Chatgpt

Promjenjivi znakovi na udaru kozmičkih valova

Iako će svi osjetiti ovu promjenu, astrolozi ističu da će takozvani promjenjivi znakovi biti u središtu zbivanja. Njihova prilagodljiva priroda bit će na testu dok se budu nosili s valovima nejasnoća i pojačanih emocija.

Ribe: Vrijeme za ponovno otkrivanje sebe

Merkur ulazi izravno u vaš znak, donoseći vam vrtlog novih ideja, vizija i kreativnih bljeskova. Imat ćete osjećaj da ste se napokon probudili, no istovremeno ćete se boriti s mentalnim kaosom i teškoćom da svoje vizije prenesete drugima na razumljiv način.

Retrogradna faza natjerat će vas na duboko preispitivanje vlastitog identiteta, načina na koji se predstavljate svijetu i ciljeva koje ste si postavili.

Ovo je vaša prilika da se oslobodite starih obrazaca i jasnije definirate tko uistinu jeste. Vjerujte svojoj intuiciji, ona će biti vaš najpouzdaniji kompas.

Djevica: Lekcije o otpuštanju kontrole

Za vas, kojima vlada Merkur, ovaj tranzit donosi izazove u polje partnerstva i odnosa. Vaša urođena potreba za redom, preciznošću i analizom sudarat će se s neuhvatljivom i emocionalnom prirodom vaših partnera, bilo poslovnih ili privatnih.

Osjećat ćete se kao da gubite kontrolu, a nesporazumi će biti česti. Ključ za preživljavanje ovog perioda leži u prihvaćanju da ne mora sve biti savršeno i logično. Naučite slušati srcem, a ne samo umom.

Popuštanje kontrole donijet će vam neočekivano olakšanje i dublje razumijevanje u odnosima.

Foto: Chatgpt

Blizanci: Nejasnoće u karijeri i javnom životu

Kao još jedan znak kojim vlada Merkur, osjetit ćete ovaj tranzit najviše u području karijere i javnog statusa. Mogući su nesporazumi s nadređenima, kašnjenja u ključnim projektima ili širenje dezinformacija koje mogu utjecati na vašu reputaciju.

Osjećat ćete se rasejano, a vaša sposobnost multitaskinga bit će na kušnji. Važno je da sve važne komunikacije vodite pismeno i da dvaput provjerite svaku informaciju prije nego što je podijelite.

Usporite tempo i fokusirajte se na jedan po jedan zadatak kako biste izbjegli kaos.

Strijelac: Emocije preplavljuju dom i obitelj

Utjecaj Merkura u Ribama za vas će se fokusirati na privatni život, dom i obitelj. Na površinu bi mogle isplivati stare obiteljske tajne ili neriješeni sukobi koji zahtijevaju nježan i suosjećajan pristup.

Komunikacija s ukućanima bit će nabijena emocijama, a tijekom retrogradne faze mogući su i kvarovi kućanskih aparata ili problemi s papirologijom vezanom za nekretnine.

Ovo je vrijeme za iscjeljivanje obiteljskih rana i stvaranje mirnijeg okruženja. Nemojte se bojati pokazati ranjivost; upravo će ona otvoriti put prema rješenju.