Merkur ulazi u Ribe, a ovim znakovima donosi poplavu emocija: Nema što ih neće snaći
Ulazak Merkura u znak Riba donosi značajnu astrološku promjenu koja će utjecati na našu komunikaciju, misli i svakodnevne interakcije te donosi izazove koje će neki znakovi Zodijaka osjetiti najintenzivnije
Početkom veljače očekuje nas značajna astrološka promjena koja će obojiti našu komunikaciju, misli i svakodnevne interakcije potpuno novim, sanjivim tonovima. Planet komunikacije i logike, Merkur, 6. veljače 2026. godine napušta intelektualni i objektivni znak vodenjaka te ulazi u intuitivne i maglovite vode Riba.
Ovo nije tek uobičajeni tranzit; zbog svog retrogradnog hoda koji slijedi, Merkur će se u Ribama zadržati neuobičajeno dugo, sve do sredine travnja, dajući nam dovoljno vremena da zaronimo duboko u svijet osjećaja, mašte i podsvijesti.
Merkur se u znaku riba nalazi u svom izgonu i padu, što znači da se planet zadužen za činjenice, analizu i preciznost ne osjeća nimalo ugodno.
Njegova energija ovdje ne može funkcionirati na uobičajen, linearan način. Umjesto toga, pozvani smo da logiku privremeno stavimo u drugi plan i dopustimo da nas vode intuicija, empatija i kreativna inspiracija. Ipak, ovaj period nosi i svoje izazove, a četiri horoskopska znaka osjetit će ih najintenzivnije.
Što donosi vladavina snova i intuicije?
Dok Merkur plovi ribama, kolektivna komunikacija postaje mekša, suosjećajnija, ali i znatno nejasnija. Razgovori prestaju biti usmjereni na suhe podatke, a više se oslanjaju na neverbalne znakove, ton i emocionalnu poruku koja se krije "između redaka".
Ovo je vrijeme kada jedna pjesma, slika ili film mogu reći više od tisuću precizno sročenih rečenica. Naše misli postaju fluidnije, mašta buja, a snovi postaju živopisniji i ispunjeni važnim porukama iz podsvijesti.
Ovaj tranzit je izuzetno povoljan za sve umjetničke i duhovne aktivnosti. Pisanje poezije, slikanje, glazba, meditacija ili vođenje dnevnika snova mogu donijeti duboke uvide i emocionalno iscjeljenje. Lakše ćemo se povezivati s drugima na dubljoj, duhovnoj razini, pokazujući više razumijevanja i suosjećanja.
Međutim, izazovi su jednako prisutni. Sklonost nesporazumima, zaboravnosti, gubljenju važnih papira i donošenju odluka temeljenih na iluzijama bit će pojačana.
Poseban oprez bit će potreban tijekom retrogradne faze Merkura, koja traje od 26. veljače do 20. ožujka. U tom je razdoblju preporučljivo izbjegavati potpisivanje važnih ugovora, kupovinu tehnike i započinjanje novih projekata. Umjesto toga, fokus bi trebao biti na preispitivanju, ispravljanju i dovršavanju započetog.
Promjenjivi znakovi na udaru kozmičkih valova
Iako će svi osjetiti ovu promjenu, astrolozi ističu da će takozvani promjenjivi znakovi biti u središtu zbivanja. Njihova prilagodljiva priroda bit će na testu dok se budu nosili s valovima nejasnoća i pojačanih emocija.
Ribe: Vrijeme za ponovno otkrivanje sebe
Merkur ulazi izravno u vaš znak, donoseći vam vrtlog novih ideja, vizija i kreativnih bljeskova. Imat ćete osjećaj da ste se napokon probudili, no istovremeno ćete se boriti s mentalnim kaosom i teškoćom da svoje vizije prenesete drugima na razumljiv način.
Retrogradna faza natjerat će vas na duboko preispitivanje vlastitog identiteta, načina na koji se predstavljate svijetu i ciljeva koje ste si postavili.
Ovo je vaša prilika da se oslobodite starih obrazaca i jasnije definirate tko uistinu jeste. Vjerujte svojoj intuiciji, ona će biti vaš najpouzdaniji kompas.
Djevica: Lekcije o otpuštanju kontrole
Za vas, kojima vlada Merkur, ovaj tranzit donosi izazove u polje partnerstva i odnosa. Vaša urođena potreba za redom, preciznošću i analizom sudarat će se s neuhvatljivom i emocionalnom prirodom vaših partnera, bilo poslovnih ili privatnih.
Osjećat ćete se kao da gubite kontrolu, a nesporazumi će biti česti. Ključ za preživljavanje ovog perioda leži u prihvaćanju da ne mora sve biti savršeno i logično. Naučite slušati srcem, a ne samo umom.
Popuštanje kontrole donijet će vam neočekivano olakšanje i dublje razumijevanje u odnosima.
Blizanci: Nejasnoće u karijeri i javnom životu
Kao još jedan znak kojim vlada Merkur, osjetit ćete ovaj tranzit najviše u području karijere i javnog statusa. Mogući su nesporazumi s nadređenima, kašnjenja u ključnim projektima ili širenje dezinformacija koje mogu utjecati na vašu reputaciju.
Osjećat ćete se rasejano, a vaša sposobnost multitaskinga bit će na kušnji. Važno je da sve važne komunikacije vodite pismeno i da dvaput provjerite svaku informaciju prije nego što je podijelite.
Usporite tempo i fokusirajte se na jedan po jedan zadatak kako biste izbjegli kaos.
Strijelac: Emocije preplavljuju dom i obitelj
Utjecaj Merkura u Ribama za vas će se fokusirati na privatni život, dom i obitelj. Na površinu bi mogle isplivati stare obiteljske tajne ili neriješeni sukobi koji zahtijevaju nježan i suosjećajan pristup.
Komunikacija s ukućanima bit će nabijena emocijama, a tijekom retrogradne faze mogući su i kvarovi kućanskih aparata ili problemi s papirologijom vezanom za nekretnine.
Ovo je vrijeme za iscjeljivanje obiteljskih rana i stvaranje mirnijeg okruženja. Nemojte se bojati pokazati ranjivost; upravo će ona otvoriti put prema rješenju.