Jedan znak apsolutni je miljenik prvog dana proljeća: Sreća će mu stizati sa svih strana

Prvi dan proljeća, koji ove godine pada u petak, 20. ožujka, sa sobom donosi mnogo više od toplijeg vremena i prizora rascvjetanih krošnji.

U svijetu astrologije, proljetna ravnodnevnica označava jedan od najmoćnijih trenutaka u godini, svojevrsnu kozmičku Novu godinu koja postavlja temelje za mjesece koji dolaze.

Dok će svi osjetiti nalet svježe energije i optimizma, rijetko poravnanje planeta pobrinut će se da jedan horoskopski znak doživi istinsku renesansu.

Kozmička Nova godina i buđenje energije

Proljetna ravnodnevnica trenutak je savršene ravnoteže. Tog dana, Sunce se nalazi direktno iznad ekvatora, zbog čega dan i noć traju jednako dugo.

Nakon toga, dani na sjevernoj hemisferi postaju sve duži, simbolizirajući pobjedu svjetla nad tamom. U astrološkom smislu, ovaj događaj je još značajniji. To je trenutak kada Sunce ulazi u prvi znak Zodijaka, vatrenog ovna, čime se pokreće potpuno novi astrološki ciklus.

"Ovo je prag, prijelazni trenutak. U gotovo svakoj drevnoj tradiciji, ravnodnevnica je oduvijek bila vrijeme uskrsnuća, plodnosti i povratka svjetlosti. To je kao da Zemlja izdahne nakon što je dugo zadržavala dah", objašnjava astrologinja Bri Luna za Vogue.

Ove godine, taj "izdisaj" bit će posebno snažan, donoseći energiju za ostvarenje vizija koje su možda ostale neostvarene početkom siječnja.

Apsolutna zvijezda proljeća

Ako ste rođeni u znaku ovna, pripremite se za razdoblje koje bi vam moglo promijeniti život. Na dan 20. ožujka 2026. godine, svemir vam daje zeleno svjetlo za osobnu revoluciju, a nekoliko ključnih astroloških događaja događa se istovremeno kako bi vam osigurali uspjeh.

Prvo i najočitije, Sunce ulazi u vaš znak, obasjavajući vašu prvu kuću identiteta i osobnosti. To je vaš solarni povratak, početak vaše rođendanske sezone, koji vam donosi ogroman priljev vitalnosti, samopouzdanja i hrabrosti.

Osjećat ćete se kao glavna zvijezda, spremni preuzeti inicijativu i podsjetiti sve na svoju snagu. Ono što ovaj dan čini iznimno posebnim jest činjenica da se upravo 20. ožujka završava period retrogradnog Merkura. Planet komunikacije, koji je posljednjih nekoliko tjedana stvarao zbrku, nesporazume i odgode, kreće direktno.

"Magla u glavi koja vas je mučila posljednjih tjedana napokon se diže, dajući vam čvrst osjećaj vlastitog identiteta", kaže astrologinja Babs Cheung.

Komunikacijske blokade nestaju, a vaša intuicija postaje oštra poput britve. Ne samo da ćete znati što želite, već ćete konačno imati energiju i bistrinu da to i ostvarite.

Kao da to nije dovoljno, u vašem znaku boravi i Venera, planet ljubavi, čineći vas neodoljivo privlačnima. Bilo da ste u vezi ili slobodni, vaša romantična sreća bit će na vrhuncu.

Svemir vas potiče da se odvažite, umrežavate i krenete na spojeve. "Nemojte samo sanjati, učinite to. Ovo je vaša faza akcije", poručuje Cheung.