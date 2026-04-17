Izdani, ali i dalje zaljubljeni: Ova četiri znaka najčešće prelaze preko prevare

Nevjera je jedno od najbolnijih i najsloženijih iskušenja s kojima se parovi mogu suočiti. Dok je za mnoge prevara neoprostiv čin koji automatski označava kraj veze, postoje i oni koji odluče ostati i pokušati popraviti narušeno povjerenje.

Astrologija nudi zanimljiv uvid u to zašto su neki ljudi skloniji oprostu, sugerirajući da određeni horoskopski znakovi, zbog svojih temeljnih osobina, češće daju drugu šansu.

Iako je svaka osoba i situacija priča za sebe, čini se da su četiri znaka Zodijaka, vođena emocijama i specifičnim pogledom na svijet, spremnija prijeći preko partnerove izdaje.

Rak: Emocionalni čuvar veze

Rakovi su po prirodi brižni i suosjećajni, a emocionalna povezanost i osjećaj sigurnosti koje grade s partnerom za njih su svetinja. Prekid veze doživljavaju kao osobni poraz i rušenje svega u što su ulagali. Upravo ih ta želja da zaštite i sačuvaju obitelj i dom koji su stvorili može nadvladati bol izdaje.

Skloni su pronaći snagu za oprost, fokusirajući se na zajedničku povijest i duboku vezu koju su izgradili. Međutim, iako će oprostiti, rakovi posjeduju izvanredno emocionalno pamćenje. Ne pamte samo događaj, već i osjećaj koji je u njima izazvao. Stoga, čak i nakon oprosta, mogu postati oprezniji, a povratak potpunog povjerenja bit će dug i spor proces.

Foto: Shutterstock

Ribe: Sanjar koji vjeruje u iskupljenje

Poznate po svojoj empatiji i sanjarskoj prirodi, ribe su jedan od znakova koji najlakše opraštaju. Njihovo suosjećajno srce često ih navodi da vide dublje od same pogreške i iskreno vjeruju u mogućnost iskupljenja.

Sklone su idealiziranju ljubavi i partnera pa će pokušati pronaći opravdanje za nevjeru, uvjeravajući se da je to bio trenutak slabosti koji se neće ponoviti. Ribe često vjeruju da je ljubav vrijedna patnje i spremne su raditi na obnovi odnosa.

Ipak, njihova snažna intuicija neće im dopustiti da zaborave. Iako će oprostiti, podsvjesno će podići zidove i postati opreznije, više vjerujući svom unutarnjem osjećaju nego riječima.

Vaga: Vječni diplomat u potrazi za skladom

Vage teže ravnoteži i skladu u svim aspektima života, a ponajviše u ljubavnim odnosima. Sukob i konfrontacija za njih predstavljaju najveći nemir, stoga će često učiniti sve kako bi izbjegle dramu prekida. Strah od narušavanja ravnoteže koju su mukotrpno gradile može ih navesti da razmotre oprost.

Vaga će uvijek pokušati sagledati obje strane priče i razumjeti što je dovelo do prevare. Ako procijene da veza i dalje ima potencijal za mirnu i stabilnu budućnost, a partner pokaže iskreno kajanje, njihova želja za mirom prevagnut će nad povrijeđenim ponosom.

Foto: Shutterstock

Bik: Stabilnost iznad svega

Iako su poznati po tvrdoglavosti, bikovi su iznimno odani i cijene stabilnost više od svega. Duboko se vežu za partnera i teško podnose nagle promjene koje prekid donosi. Gubitak dugogodišnjeg partnera za njih znači i gubitak sigurnosti i udobnosti na koju su navikli.

Upravo zbog toga, bik je spreman oprostiti prevaru, pogotovo ako je doživljava kao izolirani incident, a ne kao obrazac ponašanja. Radije će nevjeru opravdati kao "trenutak slabosti" voljene osobe nego se suočiti s neizvjesnošću samačkog života.

No, oprost ne znači i zaborav; Bikovi dugo pamte nepravdu i zamjerat će partneru, očekujući konkretne dokaze da se takvo što neće ponoviti.