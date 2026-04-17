Dobro pratite faze Mjeseca: Pomoću njih možete skinuti čak tri kile dnevno? Evo kako

Od pamtivijeka, Mjesec je bio izvor fascinacije, utječući na plimu i oseku, poljoprivredne cikluse i, kako mnogi vjeruju, na ljudsko tijelo.

Iz tog drevnog vjerovanja rodila se i lunarna dijeta, poznata i kao mjesečeva ili čak "vukodlak dijeta". Ova metoda temelji se na usklađivanju prehrane s Mjesečevim mijenama, s ciljem detoksikacije organizma i gubitka kilograma.

No, je li doista moguće smršavjeti uz pomoć nebeskog tijela ili je riječ samo o još jednom prolaznom trendu?

Osnovna ideja je jednostavna: kao što Mjesečeva gravitacija pokreće goleme vodene mase na Zemlji, tako utječe i na tekućine u našem tijelu.

Zagovornici dijete tvrde da praćenjem Mjesečevih faza možemo iskoristiti prirodne cikluse za čišćenje tijela od toksina i viška vode.

Osnovni plan: 24-satni post

Najpopularnija i najjednostavnija verzija lunarne dijete sastoji se od 24-satnog posta koji se provodi tijekom jedne od ključnih Mjesečevih mijena, najčešće za vrijeme punog ili mladog Mjeseca.

Post započinje točno u trenutku kada Mjesec uđe u novu fazu. Tijekom ta 24 sata dopušten je unos isključivo tekućine. Na jelovniku su voda, nezaslađeni biljni čajevi i svježe cijeđeni sokovi od voća i povrća. Kruta hrana, mlijeko i alkohol strogo su zabranjeni.

Cilj je unijeti od tri do četiri litre tekućine kako bi se potaknulo izbacivanje toksina i spriječila dehidracija. Pristaše ove metode tvrde da je na taj način moguće izgubiti od jedan do tri kilograma u jednom danu, no važno je naglasiti da se uglavnom radi o gubitku nakupljene vode, a ne masnog tkiva.

Proširena dijeta: Život u ritmu Mjeseca

Za one koji žele dublje uroniti u život u skladu s Mjesecom, postoji i proširena verzija dijete koja prati čitav lunarni ciklus. Svaka faza donosi svoja pravila i preporuke.

Mlađak: Vrijeme za novi početak

Mladi Mjesec ili mlađak idealno je vrijeme za postavljanje novih namjera i čišćenje tijela i duha. Kao i u osnovnom planu, preporučuje se 24-satni post s tekućinom.

Vjeruje se da je u ovoj fazi tijelo najspremnije za detoksikaciju, pa se savjetuje konzumacija čajeva od maslačka ili koprive koji dodatno potiču čišćenje.

Rastući Mjesec: Faza jačanja

Nakon mlađaka, Mjesec ulazi u fazu rasta. U ovom periodu, tijelo je usmjereno na rast i obnovu, a vjeruje se da lakše apsorbira hranjive tvari. Međutim, to također znači da se kilogrami lakše nakupljaju.

Apetit može biti pojačan, stoga je ključno kontrolirati porcije i izbjegavati prejedanje. Prehrana bi se trebala bazirati na namirnicama koje grade snagu, poput proteina i povrća bogatog vitaminima kao što su špinat, brokula i paprika.

Preporučuje se izbjegavati tešku i masnu hranu, slatkiše i obroke nakon 18 sati.

Pun Mjesec: Vrhunac energije

Pun Mjesec predstavlja vrhunac ciklusa. Tijelo je tada, prema vjerovanjima, najosjetljivije i najviše žudi za hranom, što može dovesti do prejedanja.

Zbog toga se i u ovoj fazi preporučuje 24-satni post kako bi se iskoristio snažan Mjesečev utjecaj za detoksikaciju. Alternativno, ovo može biti dan za slavlje i uživanje u omiljenoj hrani, ali uz svjesnost i umjerenost.

Padajući Mjesec: Vrijeme otpuštanja

Period nakon punog Mjeseca idealan je za početak mršavljenja. Kako se Mjesečeva svjetlost smanjuje, tako se smanjuju i tjelesne žudnje, a organizam lakše otpušta sve suvišno. Ovo je faza za izbacivanje viška tekućine, toksina i loših navika. Preporučuje se laganija prehrana s manjim unosom kalorija.

Jelovnik bi se trebao sastojati od laganih proteina poput ribe i tofua, bistrih juha od povrća i puno vode koja pomaže u procesu čišćenja.