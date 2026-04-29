Cvjetni pun Mjesec donosi nezapamćeni kaos: Ova četiri znaka suočit će se s bolnom istinom

Pripremite se za jedan od astrološki najintenzivnijih perioda u godini. U petak, 1. svibnja 2026. godine, točno u 19:23 sata, na nebu će zasjati moćan pun Mjesec u znaku škorpiona.

Poznat i kao Cvjetni Mjesec, ovaj događaj označava vrhunac proljeća, ali njegova energija seže mnogo dublje od pukog cvjetanja prirode. Riječ je o lunaciji koja donosi duboku transformaciju i tjera nas da se suočimo s istinama koje smo dugo izbjegavali.

Ovaj pun Mjesec poseban je i po tome što je prvi od dva u svibnju, a drugi, takozvani Plavi Mjesec, očekuje nas 31. svibnja. Ta rijetka pojava čini svibanj astrološki iznimno nabijenim mjesecom, a sve što započne sada, dobit će svoj epilog krajem mjeseca.

Zašto je ova lunacija tako snažna?

Pun Mjesec u škorpionu uvijek donosi na površinu potisnute emocije, tajne i teme vezane uz moć, intimnost i zajedničke resurse.

Škorpionom vlada Pluton, planet transformacije, smrti i ponovnog rađanja, zbog čega se ova energija ne boji zaroniti u tamu kako bi pronašla svjetlo.

Tijekom ovog punog Mjeseca, on će se naći u egzaktnoj opoziciji sa Suncem u Biku, znaku koji vlada stabilnošću, materijalnom sigurnošću i osobnim vrijednostima.

Ova napetost stvara sukob između onoga što je naše i onoga što dijelimo, između ugode i suočavanja te između potrebe da se nečega držimo i nužnosti da to pustimo.

Astrolozi upozoravaju da ova lunacija ne ostavlja prostora za poluistine ili odgođena rješenja. Sve što ste odgađali, sada dolazi na naplatu.

Energiju dodatno pojačava izazovan aspekt s Plutonom, što znači da se stvari neće odvijati sporo, već će doći s naglim poticajem.

Škorpion: Trenutak osobne transformacije

Za škorpione je ovo najvažniji pun Mjesec u godini jer se događa u njihovom znaku, u prvoj kući identiteta i osobnosti. Sva svjetla su uperena u vas, osvjetljavajući vaš osjećaj samopouzdanja, način na koji se predstavljate svijetu i vašu unutarnju snagu.

Ovo je trenutak duboke osobne spoznaje, kada ćete jasno vidjeti tko ste postali i kamo želite ići. Energija vas potiče da otpustite stare verzije sebe koje vam više ne služe i hrabro zakoračite u novu, autentičniju fazu života.

Očekujte važne odluke koje se tiču vašeg životnog smjera ili osobnih ciljeva.

Bik: Prekretnica u najvažnijim odnosima

Kako se pun Mjesec događa točno nasuprot vašem znaku, u vašoj sedmoj kući partnerstva, fokus će biti na odnosima. Bilo da se radi o romantičnim, poslovnim ili prijateljskim vezama, na površinu izlazi sve što je bilo skriveno. Nestabilni odnosi mogli bi doći do točke pucanja, dok će se oni zdravi produbiti.

Ovo je vrijeme za iskrene razgovore i preispitivanje onoga što očekujete od drugih, ali i što ste vi spremni dati. Nemoguće će biti ignorirati ono što vam bliski odnosi poručuju. Od vas se traži da uravnotežite svoju potrebu za stabilnošću s emocionalnom istinom partnerstva.

Lav: U fokusu su dom, obitelj i unutarnji mir

Lavove će ovaj pun Mjesec suočiti s temama doma, obitelji i emocionalnih temelja, jer aktivira njihovu četvrtu kuću. Obiteljska dinamika, neriješena pitanja iz prošlosti ili problemi vezani uz mjesto stanovanja dolaze u prvi plan.

Mogli biste osjetiti snažnu potrebu za promjenom u svom privatnom okruženju kako biste ponovno pronašli osjećaj sigurnosti i mira. Moguće su velike odluke o preseljenju, preuređenju doma ili rješavanju duboko ukorijenjenih obiteljskih obrazaca. Ovo je prilika da stvorite okruženje koje vas istinski hrani.

Vodenjak: Vrijeme za promjene u karijeri

Za vodenjake, pun Mjesec donosi kulminaciju na području karijere i javnog života, jer osvjetljava njihovu desetu kuću. Moguća su profesionalna otkrića, javno priznanje za uloženi trud ili pak spoznaja da je vrijeme za radikalnu promjenu smjera u karijeri.

Vaš rad i vaša reputacija bit će pod svjetlima reflektora, htjeli vi to ili ne. Ovo je trenutak kada ćete se morati zapitati jesu li vaši profesionalni ciljevi i dalje usklađeni s vašom istinskom svrhom. Ne bojte se redefinirati svoj put prema uspjehu.