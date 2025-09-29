Ako ste jedan od ovih znakova, čuvajte se listopada: Zlo će se na vas lijepiti poput magneta

Dok se priroda priprema za zimski san, a lišće poprima zlatne i crvene nijanse, listopad donosi složene kozmičke energije koje neće svim horoskopskim znakovima jednako goditi.

Prema astrološkim predviđanjima, ovaj jesenski mjesec bit će razdoblje dubokih izazova i iskušenja za odabrane pojedince. Planetarni tranziti stvaraju napete aspekte koji mogu djelovati kao magnet za negativne situacije, nesporazume i unutarnje nemire.

Iako astrologija služi kao vodič, a ne kao nepromjenjiva presuda, zvijezde jasno upozoravaju četiri horoskopska znaka da se pripreme za turbulentno razdoblje u kojem će im trebati dodatna doza opreza, strpljenja i snage.

Za njih, listopad bi mogao biti mjesec u kojem se čini da se "zlo lijepi poput magneta", tako što će testirati njihove granice na svakom koraku.

Lav (23. srpnja – 22. kolovoza): Mjesec iskušenja i unutarnjih nemira

Za vatrene i samouvjerene lavove, listopad bi se mogao pokazati kao jedan od najtežih i najiscrpljujućih mjeseci u godini. Njihova urođena potreba za kontrolom i sjajem bit će na velikom testu jer će se suočiti s osjećajem tjeskobe i poteškoćama u održavanju fokusa.

Posebno će biti pogođeni specifičnim planetarnim utjecajima koji će stvarati složene kozmičke energije - Sunce, njihov vladar, bit će pod Saturnovim utjecajem u prvoj polovici mjeseca, a zatim će ući u debilitaciju u drugoj polovici.

Ovakve astrološke konstelacije mogu dovesti do povećane napetosti i osjećaja da se sve odvija protiv njihove volje. Planetarni utjecaji mogli bi donijeti neočekivane prepreke u profesionalnom životu, gdje bi se projekti mogli usporiti, a komunikacija s nadređenima i kolegama postati napeta.

Merkur, planeta koja upravlja komunikacijom i financijama, bit će u slaboj poziciji tijekom većeg dijela mjeseca, što može otežati jasno izražavanje misli i povećati vjerojatnost nesporazuma. Posebno će biti kritično razdoblje između 3. i 24. listopada, kada se ne preporučuje donošenje novih poslovnih odluka.

Lavovi će možda morati aktivno raditi na poboljšanju svojih komunikacijskih i interpersonalnih vještina kako bi dobili podršku kolega i naklonost nadređenih. Osjećaj da ne uspijevaju ispuniti vlastita visoka očekivanja može dovesti do frustracije i unutarnjeg sagorijevanja, a oko 24. listopada mogući su ego-konflikti koji će ih prisiliti da brane svoj stav ili implementiraju značajne promjene.

Ovaj nedostatak fokusa i emocionalna nestabilnost prelit će se i na privatni život, stvarajući dodatne izazove na osobnoj razini. Lavovi bi se mogli osjećati neshvaćeno od strane partnera i obitelji, a njihova prirodna potreba za pažnjom mogla bi biti pogrešno protumačena kao sebičnost ili egocentričnost.

Debilitacija Venere nakon 9. listopada dodatno će otežati održavanje harmonije u romantičnim odnosima, dok će slabi Merkur zahtijevati pažljiv odabir riječi pri komunikaciji s članovima obitelji. Utjecaj Mjeseca tijekom mjeseca može pojačati osjetljivost i dovesti do intenzivnih emocija, što može pridonijeti nesporazumima ako se ne upravlja pažljivo.

Čak i manje problemi mogli bi eskalirati u veće sukobe zbog povlačenja Jupiterove povoljne energije iz sedme kuće odnosa. Savjetuje im se da izbjegavaju donošenje velikih odluka, kako poslovnih tako i privatnih, te da se posvete tehnikama opuštanja i mindfulnessu kako bi sačuvali mentalnu snagu i emocionalnu stabilnost.

Potrebno je da vježbaju strpljenje, poštovanje i oprez u svim interpersonalnim odnosima, posebno u braku i partnerskim vezama. Listopad je za njih vrijeme za povlačenje, introspekciju i rad na unutarnjoj snazi, a ne za guranje naprijed ili pokušaje nametanja svoje volje.

Ovo je mjesec kada će njihova emocionalna izdržljivost biti testirana do krajnjih granica, ali s pravim pristupom mogu iz ovog iskušenja izaći jači i mudriji.

Foto: Pixabay

Škorpion (23. listopada – 21. studenog): Vrijeme za oprez i duboku introspekciju

Paradoksalno, mjesec u kojem Sunce ulazi u njihov znak, donoseći im rođendansko razdoblje, za škorpione je označen kao "najgori mjesec" u 2025. godini.

Intenzitet koji je inače njihova najveća snaga sada bi se mogao okrenuti protiv njih poput dvoreznog mača. Kozmičke energije poticat će izranjanje potisnutih emocija, starih strahova i neriješenih odnosa koji su godinama ležali zakopani u dubinama njihove psihe.

Ova astrološka konstelacija djelovat će kao moćan katalizator koji će iznijeti na površinu sve ono što su škorpioni pažljivo skrivali - od bolnih sjećanja iz prošlosti do duboko ukorijenjena straha od izdaje i odbacivanja.

Mogući su intenzivni sukobi i borbe za moć, kako u partnerskim odnosima, tako i u poslovnom okruženju, gdje će njihova prirodna potreba za kontrolom biti dovedena do krajnjih granica. Stare rane mogle bi se ponovno otvoriti, a osjećaji ljubomore i nepovjerenja pojačati do te mjere da će ugroziti i najstabilnije veze.

Škorpioni će se osjećati kao da hodaju po minskom polju, gdje svaka pogrešna riječ ili potez može izazvati eksploziju koja će imati dalekosežne posljedice. Njihova uobičajena sposobnost čitanja između redaka i intuitivnog razumijevanja drugih mogla bi biti zamućena emocionalnom olujom, što će dodatno otežati navigaciju kroz ovaj složeni period.

Financijska situacija također zahtijeva izniman oprez; treba izbjegavati rizična ulaganja i impulzivnu potrošnju, jer bi pogreške u ovom području mogle imati dugotrajne posljedice na njihovu ekonomsku stabilnost.

Umjesto da ulaze u otvorene konfrontacije ili pokušavaju riješiti sve probleme silom, zvijezde im snažno savjetuju da ovo turbulentno razdoblje iskoriste za duboku introspekciju i rad na sebi.

Ovo je vrijeme kada će morati suočiti se s vlastitim sjenama - onim aspektima svoje osobnosti koje su potiskivali ili odbacivali. Proces može biti bolan, ali je neophodan za njihov duhovni rast i emocionalnu zrelost.

Suočavanje s vlastitim sjenama, prihvaćanje svojih nedostataka i rad na transformaciji negativnih obrazaca ponašanja bit će ključno za preživljavanje ovog izazovnog mjeseca bez većih emocionalnih ožiljaka.

Preporučuje se da se posvete meditaciji, vođenom samoispitivanju i možda čak traženju profesionalne pomoći ako osjećaju da se ne mogu nositi s intenzitetom emocija koje se pojavljuju.

Listopad za škorpione neće biti samo test izdržljivosti, već prilika za duboku unutarnju transformaciju koja ih može učiniti snažnijima i mudriji.

Strijelac (22. studenog – 21. prosinca): Neočekivane prepreke na putu

Optimistični i slobodoumni strijelci, poznati po svojoj avanturističkoj prirodi i nepokolebljivom vjerovanju da će im se svemir uvijek nasmiješiti, navikli su na to da im se putevi otvaraju s lakoćom poput crvenog mora. Njihova urođena sposobnost da pronađu izlaz iz najkompliciranijih situacija i da uvijek vide svjetlo na kraju tunela čini ih jednim od najotpornijih znakova zodijaka.

No listopad 2025. donosi potpuno drugačiju priču, onu koja će testirati sve ono u što su dosad vjerovali o svojoj sreći i sposobnosti navigiranja kroz život.

Posebno kritičan i sudbonosan datum za njih je 12. listopad, koji astrolozi širom svijeta označavaju kao "nesretan dan" - datum kada će se kozmičke energije uskladiti na način koji će direktno ciljati njihove najranjivije točke.

Ovaj datum nosi energiju koja je potpuno suprotna njihovoj prirodi: ograničavajuća, pesimistična i blokadna. Oko ovog datuma, ali i tijekom cijelog mjeseca, strijelci bi se mogli suočiti s nizom neočekivanih neuspjeha i poteškoća koje će se pojavljivati na svim frontovima njihova života - na poslu, kod kuće, u odnosima s prijateljima, pa čak i u onim sferama gdje su se osjećali najsigurnijima.

Njihovi omiljeni planovi za putovanja, koji predstavljaju dušu njihove egzistencije i glavni izvor inspiracije, mogli bi biti ne samo odgođeni već i potpuno otkazani zbog nepredvidljivih okolnosti.

Projekti na kojima su mjesecima ili čak godinama marljivo radili mogli bi naići na naizgled nepremostive prepreke koje će se pojavljivati jedna za drugom, čime ćete stvoriti osjećaj da se svemir zavjerio protiv njih. Ova situacija bit će posebno bolna za Strijelce jer su navikli da njihov entuzijazam i pozitivna energija mogu savladati bilo koju prepreku.

Osjećaj sputanosti i duboke frustracije bit će dominantan kroz cijeli mjesec, čime ćete stvoriti unutarnji konflikt s njihovom prirodom koja žudi za slobodom i ekspanzijom. Ovaj osjećaj bit će toliko intenzivan da će možda po prvi put u životu zapitati svoju filozofiju optimizma i vjeru u bolje sutra. Kod kuće su mogući ozbiljni nesporazumi s članovima obitelji, posebno s roditeljima ili partnerima koji možda neće razumjeti njihovu potrebu za prostorom i slobodom u ovom teškom razdoblju.

Ovi konflikti će dodatno narušiti njihov ionako ugrožen osjećaj slobode i stvoriti osjećaj da su zarobljeni u vlastitom životu. Njihova uobičajena sposobnost da inspiriraju druge svojim optimizmom mogla bi biti ozbiljno narušena, što će utjecati i na njihove poslovne i osobne odnose.

Kolege i prijatelji možda neće prepoznati ovog "novog" strijelca koji se bori s pesimizmom i sumnjama, što može dovesti do dodatne izolacije upravo u trenutku kada im je podrška najpotrebnija.

Ključno je da strijelci u ovom izuzetno zahtjevnom razdoblju ne gube svoj urođeni optimizam koji predstavlja njihovu najveću snagu, već da nauče sagledati trenutne izazove kao privremene, ali važne životne lekcije koje će ih naučiti novim vještinama i perspektivama.

Ovaj period nije kazna, već prilika za razvoj dublje mudrosti i emocionalne zrelosti. Savjetuje im se da budu značajno fleksibilniji nego inače, da uvijek imaju detaljno razrađen rezervni plan za sve svoje aktivnosti i da kategorički izbjegavaju donošenje ishitrenih zaključaka ili važnih životnih odluka temeljenih na trenutnim neuspjesima koji su prolazne prirode.

Umjesto da se bore protiv kozmičkih struja, Strijelci bi trebali naučiti plivati s njima, koristeći ovo vrijeme za dublje razumijevanje sebe i svojih istinskih prioriteta u životu.

Foto: Pixabay

Ribe (19. veljače – 20. ožujka): Emocionalni vrtlog i test izdržljivosti

Za izuzetno osjetljive i duboko empatične ribe, listopad također je označen kao "najgori mjesec" u godini - period koji će testirati sve aspekte njihove emocionalne arhitekture do krajnjih granica.

Njihova urođena spužvasta priroda, koja poput emocionalne antene neprestano upija i filtrira tuđe emocije, osjećaje i energetske vibracije iz okruženja, bit će pod nevjerojatno velikim i intenzivnim pritiskom.

Ovaj prirodni dar empatije, koji im inače omogućava duboke i značajne veze s drugima, sada će se pretvoriti u teret koji će ih emocionalno iscrpljivati na dnevnoj bazi.

Tijekom ovog turbulentnog mjeseca, ribe će se osjećati kao da se nalaze u stalnom emocionalnom vrtlogu - emocionalno potpuno iscrpljeno, preplavljeno negativnim energijama koje dolaze iz svih smjerova, i iznimno ranjivo na sve oblike psihičkih i emocionalnih napada.

Njihova uobičajena sposobnost da se nose s emocionalnim izazovima bit će ozbiljno narušena, a osjećaj da gube kontrolu nad vlastitim emocionalnim stanjem postat će svakodnevna realnost. Posebno je zabrinjavajuće što je moguće da će se stari, duboko zakopani emocionalni ožiljci iz prošlosti ponovno otvoriti poput rana koje nikad nisu potpuno zacijelile, donoseći sa sobom bol koji su mislili da su davno prebrodili.

Dominantan osjećaj tuge, melankolije i egzistencijalne praznine bit će praktički nemoguće izbjeći, bez obzira na njihove napore da ostanu pozitivni. Ovaj emocionalni mrak mogao bi ih pratiti kroz dane i noći, stvarajući osjećaj da se nalaze u beskrajnom tunelu bez vidljivog svjetla na kraju.

Njihova kreativna energija, koja predstavlja samu srž njihove duše i glavni pokretač njihove životne snage, mogla bi biti potpuno blokirana ili preusmjerena u destruktivne kanale. Ova kreativna blokada bit će posebno bolna jer će ih ostaviti bez njihovog glavnog mehanizma za suočavanje s životnim izazovima i izražavanje svoje unutarnje ljepote.

Osjećaj duboke izgubljenosti, besciljnosti i potpune dezorjentiranosti u životu postat će konstantan pratilac, stvarajući unutarnji kaos koji će utjecati na sve aspekte njihova postojanja.

Možda će se po prvi put zapitati o smislu svojeg života, svojoj svrsi i mjestu u ovom svijetu, što može dovesti do egzistencijalne krize koja zahtijeva pažljivo navigiranje.

U složenim odnosima s drugima, koji su ionako njihova najranjivija točka, Ribe moraju naučiti postaviti čvrste, nepropusne emocionalne granice kako ne bi postale žrtve energetskih vampira koji će instinktivno osjetiti njihovu ranjivost i pokušati je iskoristiti.

Ovi energetski vampiri mogu biti bilo tko - od kolega na poslu koji konstantno žale na svoj život, do članova obitelji koji očekuju da ribe budu njihova emocionalna podrška bez davanja ičega zauzvrat.

Postavljanje granica bit će posebno izazovno jer će se Ribe osjećati sebično kada odbiju pomoć drugima, što je suprotno njihovoj prirodi.

Iznimno je važno da se u ovom kritičnom razdoblju posvete isključivoj brizi o sebi, što znači da moraju naučiti reći "ne" zahtjevima koji bi dodatno iscrpili njihovu već oslabljenu energiju. Trebaju svjesno i namjerno provoditi značajno više vremena u potpunoj samoći, daleko od buke i kaosa vanjskog svijeta, kako bi mogli čuti svoj unutarnji glas i obnoviti svoju energetsku ravnotežu.

Vrijeme provedeno u prirodi, posebno blizu vode koja je njihov prirodni element, bit će od neprocjenjive vrijednosti za njihov oporavak.

Također je ključno da se okruže isključivo ljudima koji im pružaju bezuvjetnu podršku, razumijevanje i pozitivnu energiju, a da se potpuno udalje od onih koji ih emocionalno iscrpljuju ili omalovažavaju njihovu osjetljivost.

Ovaj proces selekcije ljudi u njihovom životu možda će biti bolan, ali je neophodan za njihovo preživljavanje ovog teškog perioda.

Ovaj mjesec predstavljat će ultimativni test njihove emocionalne izdržljivosti, psihičke snage i sposobnosti da se nose s najdubljim strahovima i nesigurnostima. Bit će to period kada će morati suočiti se s aspektima sebe koje su možda godinama izbjegavali ili potiskivali.