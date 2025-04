SVE KARTE NA STOLU / Izborna matematika: U Rijeci Filipović uzima SDP-u, u Zadru HDZ igra na sigurno s Erlićem

Političari su ponovno na ulicama. Počelo je prikupljanje potpisa za lokalne izbore na koje izlazimo 18. svibnja. Rok za prikupljanje potpisa je dva tjedna, a koliko je potpisa za gradonačelnika potrebno ovisi o tome o kojem se gradu radi. Rijeku čeka nikad napetija utrka. Aktualni gradonačelnik to je postao dok je bio u SDP-u, no sada ta stranka podržava njegovu zamjenicu. Marko Filipović ne odustaje i bit će nezavisni kandidat, no nisu oni jedini kandidati.

