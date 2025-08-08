Zbrka na Instagramu, nove opcije izazvale lavinu nezadovoljnih reakcija: 'Ovo me ubija'

Na Instagramu je uvedena nova opcija dijeljenja za koju još brojni korisnici ne znaju čemu služi. U srijedu, 6. kolovoza, Instagram je najavio tri nove funkcionalnosti koje su, nakon uvođenja, izazvale zbunjenost, pa čak i nezadovoljstvo korisnika.

"Uvodimo nekoliko novih opcija kako bi vam olakšali povezivanje s prijateljima na Instagramu", objasnili su iz Mete koja je vlasnik ove društvene mreže. Ono što je najviše zbunilo korisnike jest opcija za ponovno objavljivanje, odnosno repostanje. Nova funkcija sada se nalazi ispod Reels videozapisa, ali i fotografija. Iz Mete tvrde da se mogu ponovno objavljivati javni Reels videozapisi i objave na feedu, što olakšava dijeljenje interesa korisnika s njihovim prijateljima.

Instagram New Features:



- Reposts /Tab on your profile

- New Friends Tab on Reels

- Maps pic.twitter.com/3rDpmbSoJB — Trend Files (@trendfileshq) August 6, 2025

"Repostovi će biti preporučeni na feedovima vaših prijatelja i pratitelja, a bit će i u posebnoj kartici na vašem profilu, tako da se uvijek možete vratiti i ponovo pregledati svoje repostove", objasnili su, dodavši da će ponovne objave biti pripisane originalnom autoru.

Više pratitelja za kreatore sadržaja

"Ako ste kreator sadržaja, pa netko drugi ponovno objavi vaš sadržaj, on može biti preporučen njihovim pratiteljima, čak i ako vas ti ljudi ineče ne prate", kažu. Na taj način kreatori sadržaja mogu doprijeti do veće publike.

Foto: Borna Filic/pixsell

Brojni su svejedno zbunjeni novom opcijom, a neki su se i otvoreno požalili.

"Koja je to nova repost opcija na Instagramu", "Ova nova opcija me ubija, slučajno sam ponovno objavio 40 Reels videozapisa", samo su neki od komentara.

Dijeljenje lokacije i 'Friends' značajka

Također, na Instagramu se odsada može dijeliti i lokacija s prijateljima koje odaberete. No, riječ je o opciji koja se uključuje samo ako se korisnici odluče za to.

Uz to, uvedena je "Prijatelji" ("Friends") opcija pomoću koje korisnici mogu vidjeti koji su sadržaj njihovi prijatelji na platformi lajkali, objavili, ponovno podijelili i komentirali. Ta se tipka nalazi iznad Reels videozapisa, prenosi Ladbible.

Instagram has no identity. A new map feature like Snapchat ? A repost/retweet button like Twitter? A bunch of videos on the TL like tik tok? Enough pic.twitter.com/cy4YNdSIdM — Nakia Monet (@KeyKeyBoomBoom) August 6, 2025

Međutim, neki su primijetili da su ove opcije već prisutne na drugim platformama poput Snapchat, Twitter i TikTok.

