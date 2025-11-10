Tragedija na posljednjem Mastersu: Dva smrtna slučaja potresla Italiju

Prema pisanju talijanskih medija, dvojica navijača preminula su u razmaku od nekoliko sati tokom drugog dana turnira, što je potreslo tenisku javnost u Italiji i širom svijeta.

Kako prenosi Gazzetta dello Sport, riječ je o muškarcima u dobi od 70 i 78 godina.

Prvi tragični slučaj dogodio se ujutro, kada je jednom navijaču pozlilo u fan zoni nedaleko od dvorane Inalpi Arena.

Drugi incident uslijedio je nekoliko sati kasnije, tokom meča između Taylora Fritza i Lorenza Musettija, kada je drugom gledatelju naglo pozlilo na tribinama.

Hitna pomoć reagirala je odmah u oba slučaja, spasioci su pokušali reanimaciju te su muškarce prevezli u bolnicu Molinette, no unatoč naporima liječnika, obojica su preminula nedugo nakon dolaska.

Organizatori turnira izrazili su duboko žaljenje i sućut obiteljima preminulih, dok su brojni navijači i sportaši putem društvenih mreža podijelili riječi tuge i podrške.

Ove dvije tragedije bacile su sjenu na inače svečanu atmosferu završnog Mastersa u Torinu, koji okuplja osam najboljih tenisača svijeta.

