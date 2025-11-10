FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
strašno /

Tragedija na posljednjem Mastersu: Dva smrtna slučaja potresla Italiju

Tragedija na posljednjem Mastersu: Dva smrtna slučaja potresla Italiju
×
Foto: Fabrizio Carabelli/afp/profimedia

Tužne vijesti stižu iz Torina, gdje se održava završni ATP Masters.

10.11.2025.
21:52
Sportski.net
Fabrizio Carabelli/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prema pisanju talijanskih medija, dvojica navijača preminula su u razmaku od nekoliko sati tokom drugog dana turnira, što je potreslo tenisku javnost u Italiji i širom svijeta.

Kako prenosi Gazzetta dello Sport, riječ je o muškarcima u dobi od 70 i 78 godina.

Prvi tragični slučaj dogodio se ujutro, kada je jednom navijaču pozlilo u fan zoni nedaleko od dvorane Inalpi Arena.

Drugi incident uslijedio je nekoliko sati kasnije, tokom meča između Taylora Fritza i Lorenza Musettija, kada je drugom gledatelju naglo pozlilo na tribinama.

Hitna pomoć reagirala je odmah u oba slučaja, spasioci su pokušali reanimaciju te su muškarce prevezli u bolnicu Molinette, no unatoč naporima liječnika, obojica su preminula nedugo nakon dolaska.

Organizatori turnira izrazili su duboko žaljenje i sućut obiteljima preminulih, dok su brojni navijači i sportaši putem društvenih mreža podijelili riječi tuge i podrške.

Ove dvije tragedije bacile su sjenu na inače svečanu atmosferu završnog Mastersa u Torinu, koji okuplja osam najboljih tenisača svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO: Zagrebaši puni vjere uoči duela s europskim prvacima

MastersSmrtni SlucajeviTenisAtp
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
strašno /
Tragedija na posljednjem Mastersu: Dva smrtna slučaja potresla Italiju