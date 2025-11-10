Nekad je slavila velike sportske uspjehe, danas posuđuje novac da bi prehranila svoju djecu

Arantxa Sánchez Vicario (54), španjolska bivša profesionalna tenisačica i nekadašnja prva igračica svijeta, u devedesetima je bila jedno od najvećih imena u svijetu sporta. Osvojila je četiri Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji, šest u parovima te četiri olimpijske medalje. Samo od turnirskih nagrada zaradila je 17 milijuna dolara, a sponzorski ugovori procjenjivali su njezino bogatstvo na oko 60 milijuna.

Usponi i padovi

Prvi Roland Garros osvojila je kao 17-godišnjakinja, šokiravši tada dominantnu Steffi Graf i cijeli teniski svijet. Prepoznatljiva po upornosti i nevjerojatnoj borbenosti, postala je globalna sportska ikona.

No, unatoč slavi i zaradi, njezin život krenuo je naglo nizbrdo. Prema njezinim riječima, financijski problemi počeli su kada je u autobiografiji optužila roditelje da su pogrešno upravljali njezinom imovinom i potrošili desetke milijuna eura. Obiteljski odnosi su se raspali, a Sánchez Vicario se povukla iz javnosti.

Sudske presude i borba za opstanak

Dodatne probleme donio je brak s Josepom Santacanom, za kojeg se udala unatoč protivljenju obitelji. Par je osuđen zbog pokušaja izbjegavanja plaćanja duga prema banci u Luxembourgu, a sud je zaključio da su skrivali i rasprodavali imovinu. Santacana je osuđen na zatvorsku kaznu, dok je Sánchez Vicario dobila uvjetnu presudu uz obvezu isplate 6,6 milijuna eura.

Danas živi u Miamiju, radi kao trenerica i sportska komentatorica, no pola prihoda automatski odlazi na otplatu duga. Kako sama kaže, prijatelji joj posuđuju novac kako bi prehranila svoju djecu.

Životna lekcija

"Moja najveća greška bila je što sam se zaljubila i vjerovala pogrešnoj osobi", izjavila je u intervjuu. Nekadašnja prvakinja danas živi skromno, svjesna da će dug vraćati cijeli život.

