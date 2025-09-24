Rafael Nadal se hitno oglasio: 'Ovo je za mene neobično, ali vjerujem da je potrebno'

Legendarni španjolski tenisač Rafael Nadal hitno se oglasio i poslao upozorenje zbog prevare koja kruži društvenim mrežama.

Nadal je objavio svoje upozorenje nakon što je doznao da je njegov lik neovlašteno iskorišten za promociju te prevare s investicijskim ponudama.

"Pozdrav svima,

Dijelim ovo upozorenje, što je za mene neobično na društvenim mrežama, ali vjerujem da je potrebno.

Moj tim i ja identificirali smo lažne videozapise koji kruže određenim platformama, stvorene pomoću umjetne inteligencije, gdje netko izgleda i zvuči kao ja.

Ovi videozapisi promoviraju investicijske savjete ili ponude koje ne dolaze od mene. Dio su obmanjujuće reklamne sheme. Molimo vas, budite oprezni: nisam stvorio niti podržao takav sadržaj.

Hvala vam na podršci", objavio je Nadal.

