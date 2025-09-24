Rafael Nadal se hitno oglasio: 'Ovo je za mene neobično, ali vjerujem da je potrebno'
Nadal nije ostao nijem kada je shvatio da je dio velike prevare
Legendarni španjolski tenisač Rafael Nadal hitno se oglasio i poslao upozorenje zbog prevare koja kruži društvenim mrežama.
Nadal je objavio svoje upozorenje nakon što je doznao da je njegov lik neovlašteno iskorišten za promociju te prevare s investicijskim ponudama.
"Pozdrav svima,
Dijelim ovo upozorenje, što je za mene neobično na društvenim mrežama, ali vjerujem da je potrebno.
Moj tim i ja identificirali smo lažne videozapise koji kruže određenim platformama, stvorene pomoću umjetne inteligencije, gdje netko izgleda i zvuči kao ja.
Ovi videozapisi promoviraju investicijske savjete ili ponude koje ne dolaze od mene. Dio su obmanjujuće reklamne sheme. Molimo vas, budite oprezni: nisam stvorio niti podržao takav sadržaj.
Hvala vam na podršci", objavio je Nadal.
